Дети спят на улице, гуляют в дождь и купаются в грязи: чем детсады в Дании отличаются от украинских. Видео

В Дании малышей можно отдавать в детсад с 7 месяцев и до 5,5 лет. Большинство времени мальчики и девочки проводят на свежем воздухе, а прогулки проходят даже в дождь. Для этого дети одевают специальную одежду, а если и загрязняются, то имеют во что переодеться. Ведь здесь у малышей нет запретов и они могут бросаться грязью, валяться в ней и исследовать двор любым образом.

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Дневной сон у детей происходит также на улице или в холодном помещении с открытой дверью. Вместо кроватей здесь специальные люльки, в которые малыши укладываются в теплой одежде и укрываются одеялами. Отличиями датских садов от украинских поделилась Леся Абрамова, которая некоторое время проживала в Дании.

В заведении помещения для младших и старших дошкольников разделены зоной приготовления – кухней, где все малыши могут наблюдать, как им готовят.

Когда родители приводят ребенка, они должны ее отметить, такое же правило действует и когда малышей забирают. Каждый из воспитанников имеет свой личный открытый шкафчик, в котором складывает свои вещи, кроме того есть отдельная комната со сменной одеждой.

Очень часто дети ходят походы, их могут повести к морю, в лес, на другую площадку, могут пойти посмотреть на поезд, в магазин, прогуляться по улице и т.д. Нередко заведение может находиться возле начальной школы, а воспитанники и школьники могут ходить друг к другу, предупредив об этом учителя или воспитателя.

Стоимость посещения детсада варьируется от 2,5 тысяч крон (около 10 тысяч гривен) до 3,5 тысяч (около 14 тысяч гривен). Если семья имеет выплаты, то община может компенсировать полную или часть суммы. Однако, если родители работают оба, они должны платить полную стоимость.

Приводить детей можно с 6:30 утра и убирать до 5 вечера. В пятницу здесь короткий день, так что малыши находятся в саду до 16:00.

Еда в заведении значительно отличается от той, к которой привыкли в Украине. В частности, она напоминает перекусы, кроме того, мальчикам и девочкам не дают чаи или компоты, они пьют обычную воду из-под крана или ту, которую принесут с собой. Также малышам можно складывать ланч-боксы с собой, однако там не должна быть еда, которую нужно греть. Так, это могут быть бутерброды, или фрукты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем детские сады в Европе отличаются от украинских.

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