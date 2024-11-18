Чем детские сады в Европе отличаются от Украины: интересные факты о Дании, Польше, Германии и других странах

В странах Европы нет понятия дошкольного образования, однако большинство из них устанавливают обязательный порядок посещения заведений в течение одного-двух лет перед школой. В Украине также есть такое правило, однако отсутствуют контроль и ответственность за его невыполнение.

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Служба образовательного омбудсмена провела исследования и рассказала, чем отличаются подходы к посещению садов в европейских странах. Предлагаем ознакомиться с ним более подробно.

За границей действует правило очереди, но предпочтение в устройстве ребенка будет отдаваться тем родителям, которые работают. Однако в некоторых странах есть свои особенности, в частности, там, где принимают детей только с 4 лет, растет спрос на частные заведения или услуги няни.

В случае, если в садике нет мест, то муниципалитет, управляющий этим заведением, может договориться за определенную компенсацию, чтобы ребенок посещал другой. В некоторых странах развита практика организации дошкольничества дома после проверки условий и личности няни.

Также есть отличия с оплатой за пребывание в саду. В частности, в большинстве стран оплачивается уход за ребенком до трех лет. В Германии же все дошкольное образование платное, а в Дании 75% оплачивает государство. В Швеции и Польше дети могут находиться под наблюдением в течение определенного количества часов, а их превышение выплачивается дополнительно родителями.

Главное, на что обращается внимание в европейских странах при воспитании дошкольников – развитие во время прогулок в любую погоду, безопасность и радость детства. А вот одежда и вещи там не вызывает беспокойство.

Интересный подход в Швейцарии – "Детский сад без игрушек". Проект помогает предупреждать зависимости, а подобный опыт сейчас подхватывают и другие страны. По правилам замысла, на период от 10 до 12 недель в заведении изымаются игрушки, а дети за это время расширяют свои социальные и когнитивные навыки и учатся справляться со скукой, придумывая игры и забавы.

Некоторые сады практикуют день родителей, когда раз в неделю под наблюдением работников заведения, воспитателями и их помощниками работают мамы.

Великобритания

В этой стране дошкольное образование до 5 лет не обязательно и его предоставляют детские центры, игровые группы, детские сады, детские сады и детские классы при начальных школах. Заведения работают с понедельника по пятницу, с 7 утра до 6 вечера. Сначала сады были только частными, однако затем ввели правило неполного дня для детей, достигших 4-х лет.

Охват дошкольного образования в Британии самый низкий в Европе, а стоимость индивидуальных колеблется от £50 (2615 грн) в неделю до £15 000 (784 508 грн) в год. Родители могут выбирать среди разных заведений и становиться в очередь в несколько из них. Однако, большинство взрослых пытаются записываться в те сады, которые организованы при школах, чтобы гарантировать своему ребенку в ней место.

Англия

Дети англичан с двух лет, при наличии определенных льгот, имеют право на бесплатный уход. В частности, инициативы включают помощь соискателям работы, где учитывается доход, поддержка на трудоустройство, зависимая от уровня кредита, универсальная поддержка для семей с ограниченными финансовыми ресурсами, гарантированный элемент пенсионного возмещения при низких доходах, налоговое возмещение на детей, родители которых работают, а также 4-недельный рабочий кредит для потерявших его родителей.

Также безвозмездным уходом можно воспользоваться, если у ребенка есть особые образовательные нужды, инвалидность или он находится под наблюдением местных властей. Дополнительно родители могут оплачивать питание, подгузники или поездки.

Дети 3-4 лет имеют право на посещение заведения дошкольного образования в течение 570 часов в год или 15 часов в неделю.

Шотландия

Дети могут бесплатно посещать дошкольные учебные заведения, финансируемые правительством Шотландии. При этом, если уход осуществляется в яслях, игровых группах, нянях или внешкольных заведениях, то родители могут получить финансовую помощь по уходу за ребенком.

В возрасте 3-4 лет дошкольники имеют 1140 часов в год на раннее обучение, которое начинается по семестрам и зависит от даты рождения ребенка. Если ему не исполнилось 4 года в день, когда нужно йти в начальную школу, у родителей есть возможность отложить его поступление на год. Эта возможность позволяет получить дополнительное финансирование по уходу за детьми, перед началом их обучения в школе.

Также помощь оказывается одиноким студентам-родителям и работающим. В частности, слушатель вуза может получать соответствующую стипендию.

Северная Ирландия

В Северной Ирландии действует система "команд раннего возраста" – специализированных групп социальных работников, отвечающих за регистрацию и оказание поддержки няням и детским учреждениям. Проверке подлежат дневные ясли, игровые группы, внешкольный уход, няни, летние и отпускные схемы, но не те услуги, которые предусматривают работу менее двух часов в день или менее шести дней в году. Система финансовой помощи похожа на программу в Шотландии.

Швеция

С трех лет дети могут посещать сады не менее 525 часов в течение года, а чьи родители не работают – могут находиться в заведении три часа в день. Оплата производится только в том случае, если время пребывания ребенка превышает установленные нормы. В случае, если ребенок посещает садик не по месту жительства, то муниципалитет возмещает деньги другому. Все дошкольники имеют бесплатный доступ к книгам, другим учебным средствам и питанию. Отдельно оплачиваются экскурсии и другие подобные мероприятия, которые не должны превышать собственные расходы директора за участие ребенка в мероприятии. Также дети могут пользоваться бесплатным специальным транспортом.

Польша

Дети имеют право посещать садик с 3 до 7 лет. В отдельных случаях дети могут находиться в садике до достижения ими 9 лет. В 6 лет дошкольники обязательно проходят годовалую подготовку в садике, начальной школе или другом заведении дошкольничества. Ежегодно родители должны продлевать пребывание ребенка посредством заявления. За пребывание сверх нормы уплачиваются дополнительные средства, которые не должны превышать 1 злотого (10 грн) за час занятий. Если семья проживает в радиусе, превышающем 3 км, то муниципалитет обеспечивает бесплатный транспорт для перевозки или возмещает деньги за проезд.

Германия

В этой стране каждая федеральная земля имеет свои особенности, однако здесь образование до 6 лет не обязательно и преимущественно предоставляется частными заведениями. К ним относятся центры дневного ухода, детские сады, группы продленного дня. Также родители пользуются предоставлением услуг церквями, благотворительными организациями и родительскими ассоциациями. Если частных заведений не хватает, местные власти могут вмешаться в процесс и организовать государственные сады.

Мальта

Садики получают средства за каждого ребенка, который зачисляется в заведение. Здесь действует условие, что за каждый час, который родитель отрабатывает с меньшей нагрузкой на работе, они получают один час бесплатного ухода за своим ребенком и еще один дополнительно, чтобы учесть время поездок на работу.

Франция

Здесь места в садах предоставляются преимущественно для многодетных, бедных или малоимущих детей. Или тех, чьи родители работают и имеют определенные ограничения в графиках (работа в выходные дни, в конце дня, ночные смены). Если мест не хватает, то предпочтение отдается старшим детям.

Дания

После декретного отпуска мамы все дети имеют гарантированное место в учреждении дошкольного образования за счет местных органов власти. Денежные средства, в частности, возмещаются и за частные сады. Таким образом, в стране поощряют трудоустройство молодых родителей. Хотя субсидия составляет 75%, однако, даже граждане, имеющие низкий уровень доходов, пользуются услугами садов.

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