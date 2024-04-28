''Что дети должны научиться из погружения в грязи?'' В сети возникла дискуссия из-за видео из детского сада Дании

Популяризатор датского способа воспитания детей Ибен Сандал опубликовала видео, как дети радостно играют в лужах с грязью на площадке сада в Дании. Женщина заметила, что обожает такие методы.

По ее словам, это не просто развлечение для малышей, ведь такие методы способствуют сенсорному развитию, привлекая все ощущения. Она подчеркнула, что этого нельзя добиться в помещении. Однако не все родители согласились с таким методом и спрашивали, чему могут научиться дети погружаясь в грязь. Сообщение Сандал опубликовала в Instagram.

"Играть и прыгать в грязи – это больше, чем просто развлечение – это важно для сенсорного развития детей. Когда дети пачкаются в грязи, они задействуют все свои органы чувств: осязание, зрение, обоняние и даже слух. От ощущения хруста между пальцами к земляному запаху, наполняющему воздух, игра в грязи предлагает богатый сенсорный опыт, который невозможно повторить в помещении", – сказала Сандал.

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Однако некоторые родители не понимали, почему дети так себя ведут и отмечали, что не все будут рады такому внешнему виду.

"Должен быть баланс. Но это грязное погружение в грязи слишком. Что дети должны "научиться" из этого занятия?".

"Ужасно. Педагоги могли бы проявлять больше заботы о детях и серьезно относиться к своей работе. Грязная лужа – не место для рта ребенка. Плохой детский сад".

"Оценили бы родители грязную одежду?".

"Я бы так разозлился, если бы мои дети пришли вот так из садика. Пусть малыш играет посреди того, когда он со мной, чтобы я к этому готовился и оделся в соответствующую (старую, грязную) одежду".

Однако нашлись и те, кто говорил, что это самые счастливые моменты в жизни малышей, и они должны получить такой опыт.

"Здесь, в Ирландии, у нас есть такие дошкольные школы, мы отправляем их с водонепроницаемой одеждой, они поливают их шлангом и они сухие под ним, моя маленькая возвращается домой с лучшими историями и потом спит".

"Да, да, да! Вот так я помню, как рос в Дании, так хорошо, что я вернулся за собственной дочерью, чтобы пойти в садик в Данию. И да, это привычно и точно ожидается родителями... Солнце, дождь или снег они всегда играют на улице".

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