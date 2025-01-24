Родители деньги не сдают, детей приводят с температурой: украинка раскрыла интересные факты о детских садах в США

В американских детских садах родители не сдают средства на нужды учебного заведения. Они платят дополнительно только за организацию путешествий или мероприятий для детей, вроде выпускных или им подобных праздников.

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Об этом рассказала украинка Юлия Кузьмин, работающая в американском дошкольном учебном заведении, в интервью OBOZ.UA. Она также поделилась, что в США дети ходят в садик с температурой до 38 градусов. Родители утром дают малышам жаропонижающий препарат и приводят его в группу.

"В нашем садике деньги родители платят дополнительно только за организацию путешествий или мероприятий для детей (выпускных или других празднований в ресторанах по желанию). Например, когда мы праздновали День благодарения, взрослые могли принести детям еду для праздничного стола", – сказала Кузьмин.

"Температура ниже 100.4 F (+38° C) не считается высокой температурой и поводом держать ребенка дома. Нередко родители дают жаропонижающие препараты утром и приводят в садик, а уже к вечеру температура у ребенка повышается", – добавляет она.

По ее словам, такая необходимость обусловлена безысходностью, ведь на работе часто дают всего пять дней больничного в год. А когда в семье несколько детей, вписаться в такие рамки невозможно. В то же время, есть болезнь, при первых симптомах которой ребенка изолируют от других и сообщают родителям. Это заболевание называется pink eye ("розовый глаз" дословно), когда глаз краснеет и закисает.

Читайте полное интервью с Юлией Кузьминой во вторник 28 января.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из социальных сетей возникла дискуссия, могут ли родители приводить детей в садик в болезненном состоянии. Украинцы приводили разные примеры и делились своим опытом, который они получили в других странах Европы.

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