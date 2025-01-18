Или вести ребенка с насморком-кашлем в детский сад: в сети возникла дискуссия, родители приводят пример Европы

В одной из социальных сетей возникла дискуссия, могут ли родители приводить детей в садик в болезненном состоянии. Украинцы приводили разные примеры и делились своим и опытом, который они получили в других странах Европы.

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Присоединиться к обсуждению призвала психолог и инструктор по безопасности детей Елена Лизвинская в сообщении в Facebook. Она отметила, что стала свидетелем спора мам, которые дискутировали о ситуации, стоит ли детям с кашлем и насморком посещать детский сад. Специалист попросила родителей поделиться собственным опытом.

Украинцы охотно рассказали о собственном опыте. Так, определенная часть родителей отмечала, что оставляют детей дома при первых признаках простуды. В то же время, значительная часть пользователей рассказала, что когда дошкольники не имеют опасных для окружающих симптомов или вирусов, то могут посещать детский сад.

"Я нахожусь сейчас в Германии. Здесь норма приводить немного больного ребенка в садик и школу. Сначала меня это удивляло, сейчас я делаю как они".

"В соседнем садике одна мама на 3-й день ветрянки привела ребенка (потому что она работает, с ребенком сидеть не может). Воспитательница не приняла ребенка, ссылаясь на отсутствие справки. Так мама ее купила у педиатра. Теперь эпидемия не только в садике, а и на районе. И толпа злых родителей".

"У Ирландии есть перечень симптомов, с которыми остаются дома. Рвота там есть, сопелек нет".

"Всегда лечимся дома. Кроме вирусов не нравится, когда ребенок жалуется, что весь день лицо вытирал, потому что кто-то все время слюнями и соплями брызгал ему в лицо, когда чихал и кашлял. Тем родителям норм, а нам не очень, ходить в чужих соплях и слюнях и затем с температурой 40,2".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем детские сады в Европе отличаются от украинских.

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