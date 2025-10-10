39% школьников в Украине общаются на русском языке на уроках: что показало исследование и почему есть повод радоваться

Доля школьников, которые общаются на русском языке на уроках, остается довольно высокой – 39% учащихся. Несмотря на это, этот показатель снизился, ведь в 2023 году таких детей был 41%, в 2024 – 48%.

В то же время, на переменах этот показатель еще выше: 49% в 2023 году, 57% – в 2024-м и 51% – в 2025 году. Об этом сообщила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

Комментируя результаты мониторинга, языковой омбудсмен отметила, что особое беспокойство вызывают языковые приоритеты молодежи в интернет-пространстве.

"Если в 2023 году исключительно украинский контент потребляли 71% опрошенных школьников, то в 2024 году – 63%, а в 2025 – 54%. Таким образом, именно интернет становится главным инструментом зрозсищення подростков и каналом распространения пропаганды государства-агрессора "– говорится в сообщении.

По словам чиновницы, по Украине наблюдается постепенное уменьшение использования русского языка, однако в северной части Украины прослеживается отрицательная динамика. В то же время в Киеветолько 17% учащихся общаются в школе исключительно наукраинском, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Ивановская отметила, что одним из ключевых приоритетов государственной языковой политики должно стать противодействие русификации молодого поколения. Она также отметила, что количество жалоб на нарушение законодательства в учебных заведениях, поступивших к Уполномоченному в течение 9-ти месяцев 2025 года, превысило количество жалоб, поступивших в течение всего 2024 года (110 против 105). Их доля в общем количестве жалоб в течение трех последних лет стабильно составляет около 5%.

По словам Уполномоченного, в поступающих жалобах, к сожалению, часто отсутствуют доказательства, на основании которых можно доказать нарушение, поскольку, даже при желании, родителям сложно организовать фиксацию нарушения.

