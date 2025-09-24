''Маша и Медведь'' – оружие массового уничтожения: Ирма Витовская обратилась к родителям, которые разговаривают с детьми на русском

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская-Ванца обратилась к родителям, которые разговаривают с детьми на русском языке, и призвала их перестать это делать. По ее словам, именно воспитание детей, которые общаются на украинском, является определенным фронтом для тех, кто не стоит на защите с оружием.

Об этом Витовская сказала в интервью украинскому медиа. Актриса подчеркнула, что подростки продолжают говорить на русском, ведь выросли на мультике "Маша и Медведь", который до сих пор некоторые родители показывают детям. Однако именно подобный контент становится оружием массового уничтожения маленьких украинцев.

"Я не понимаю родителей, которые говорят на русском с детьми. Когда люди говорят с маленькими детьми, что они хотят? "Маша и Медведь" – это вообще оружие массового убийства голов наших маленьких украинцев. "Смешарики", "Фиксики" – это была спецоперация абсолютно. И поэтому наши подростки и дальше продолжают говорить на русском, они все практически выросли на этих "Маше и Медведе", – отмечает Витовская.

Она подчеркивает, что таким детям будет потом сложнее интегрироваться в Украину, ведь они получат языковой навык от своих родителей. Именно поэтому актриса считает, что необходимо сломать его сейчас, ведь это легче сделать, чем тянуть в будущее.

"Если вы не воюете и у вас дети, то ваша задача – воспитать этих детей. Это ваш фронт в этой стране. И тут я никак не могу понять, и уже который год войны, и ты споришь, и дальше вот и они прячутся за военных, за то, что язык не главное. Язык – главное", – добавляет Витовская.

По ее словам, Украина – страна с большим этносом и здесь неуместно приводить в пример Швейцарию или Канаду, где говорят на нескольких языках.

