''Мама, кто же меня будет читать?'' Языковой омбудсмен рассказала, как достучалась до дочери-подростка, которая вела соцсети на русском

Языковой омбудсмен Елена Ивановская рассказала, что ее дочь София до определенного времени вела социальные сети на русском языке. По ее словам, подобные ситуации происходят потому, что подростков читают их сверстники, большинство из которых – русскоязычные. Такому влиянию подверглась и ее дочь.

Об этом чиновница рассказала в интервью Главкому. Она отметила, что ей удалось достучаться до дочери, в частности, рассказами семейных историй. Так, она делилась с Софией о том, что бабушка и дедушка вынуждены были отказаться от родного языка, чтобы получить образование, о трагедии раскулачивания семьи, заключении прадеда за горсть зерна и столетнем уничтожении украинской интеллигенции.

"Я была поражена, насколько семейные истории могут повлиять на наших детей в вопросе их коммуникации в социальных сетях. Возможно, кому-то мой опыт пригодится и поможет найти взаимопонимание с подростком. Я рассказала дочери о том, как бабушка и дедушка, чтобы получить образование, должны были внешне отказаться от родного языка, как система ломала их через колено", – делится Ивановская.

"Я рассказала ей о трагедии раскулачивания семьи ее прапрадеда, о заключении ее прадеда за горсть зерна, о том, как веками уничтожали украинскую интеллигенцию. Она восприняла это не как сухой факт из учебника, а как личную семейную трагедию", – добавляет она.

По словам языкового омбудсмена это сработало, ведь она искренне верит в то, что через семейные нарративы можно приблизить глобальные темы к сердцам детей и сделать их понятными.

Я увидела, как у нее появилась не только гордость, но и осознание важности языка. А лучшим результатом для меня стало то, что она начала вести свои социальные сети исключительно на украинском языке. Это не было моим принуждением, это был ее сознательный выбор, ее личная борьба", – подчеркнула Ивановская.

