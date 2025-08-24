''Я сравниваю это с тренажерным залом''. Учитель Артур Пройдаков дал простой совет, как перейти на украинский язык

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков дал совет, как перейти на украинский язык. Так, педагог сравнил это с тренажерным залом, где нужно всегда заниматься, чтобы иметь форму. По его словам, нужно начинать с малого и делать это хотя бы в публичном пространстве.

Об этом Пройдаков рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что некоторые люди ведут соцсети на украинском, но в быту разговаривают на русском. Однако это также можно считать уроком.

"Я сравниваю это с тренажерным залом. Первый раз пришел – хорошо, но надо еще второй, третий. То есть всегда заниматься, чтобы иметь форму. Одна неделя или месяц ситуацию не спасут – надо ходить стабильно, и это самая большая трагедия, как оказывается. Так же с языком. Это не будет один день в неделю, а остальные шесть – на русском. Нужно постоянно говорить, начинать с малого – хотя бы в публичном пространстве. На телевидении, в интернете, медиа. Знаю, что люди, которые ведут соцсети на украинском, часто в быту разговаривают на русском. Но это уже какой-то шаг. Постепенно можно увеличивать, увеличивать, увеличивать", – сказал Пройдаков.

Кроме того, он обратил внимание и на подъем украинизации в 2022 году. Когда вокруг звучало только украинское, однако уже в 2024-м на улице стала звучать русская речь, а дети стали говорить на ней на переменах. В связи с этим, считает педагог, существует угроза отката. Когда закончится война и прекратятся военные действия, украинцы могут снова выбирать пророссийских политиков, приглашать российских артистов выступать в Украине.

"Это же уже было – в 2018 году приезжали и Баста, и другие исполнители. Мы снова можем усыпить свое внимание и впустить их. Скажу очень непопулярную мысль, но предполагаю, что если прекратятся боевые действия, то есть наступит задокументированный мир, русской культуры в нашем обиходе будет становиться больше. Возможно, где-то сериальчик кто-то запустит на телевидении, фильм, возможно, где-то музыканты будут. Война же закончилась? А в каком-то 2050 году эти же музыканты будут давать гастрольные туры по Украине", – отмечает Пройдаков.

По его словам, у Украины есть условных 25 лет, чтобы "все переварить".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменить преподавание украинского языка и литературы по мнению Артура Пройдакова.

