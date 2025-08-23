''Дети на уроках говорят больше, чем МОН''. Артур Пройдаков поделился своим видением, как изменить преподавание украинского языка и литературы

Учитель украинского языка Артур Пройдаков, который в 2023 году вошел в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize, рассказал, как стоит изменить преподавание украинского языка и литературы в школах. В частности, он поделился, что вместе с коллегами присоединился к разработке концепции языково-литературной отрасли "Украинский язык", где были описаны взгляды и рекомендации для разработчиков учебной программы.

Видео дня

Об этом Пройдаков рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Так, в частности, должно быть больше интерактивности, меньше зацикливания на академической составляющей и больше творческого сотрудничества. Педагог верит, что рекомендации будут прописаны в документах, ведь дети на уроках рассказывают больше, чем Министерство образования и науки.

"Я верю, что все будет качественно прописано в документах. И это первая сторона медали. Но вторая сторона медали – это практики, такие, как я. Как мы будем работать с этим в школе? Будем ли учитывать нормативные документы? Это совместный процесс. Если мы банально проигнорируем и ничего не будем делать, то захлебнемся в этой системе. Вот откровенно – нам дети на уроках говорят больше, чем Министерство образования и науки. Проводить сегодня такие же уроки, как, например, в 2005 году в моем 9 классе, – сейчас это не сработает", – отмечает Пройдаков.

В том числе и потому, что у современных детей другое внимание, а в классе есть экраны, проекторы и возможность использовать другие форматы.

Кроме того, в рекомендациях было прописано, что следует читать меньше текстов, но качественнее, например не 50 книг за 8 класс.

"Взрослые 10 книг в год читают, а 20 или, тем более, 80 книг в год – это будут сокращенные переводы или еще что-то. И мы это все передаем министерству", – обращает внимание педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель украинского языка Артур Пройдаков раскрыл слова-паразиты, которые чаще всего употребляет сам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!