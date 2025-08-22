Учитель украинского языка Артур Пройдаков раскрыл слова-паразиты, которые чаще всего употребляет сам

Учитель украинского языка Артур Пройдаков, который в 2023 году вошел в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize поделился, какие слова-паразиты чаще всего употребляет в общении. В частности, это "давайте". Например, "давайте пойдем, давайте сделаем". Однако не стоит говорить "сделаем, пойдемте".

Об этом педагог рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Так, когда-то он предложил детям тыкать в него пальцами, когда он говорил "давайте" и учитель будет иметь штраф.

"Мои паразиты – это "давайте": давайте пойдем, давайте сделаем. А надо же употреблять повелительное наклонение: сделаем, пойдем и так далее. Кстати, о "так далее". Говорят, лучше использовать "тощо". Мне кажется, в словарном запасе могут быть два варианта", – делится Пройдаков.

Также он обратил внимание на слова "виглядати " и "мати вигляд". Например, говорит педагог, "не дорога виглядає важкою, а дорога має вигляд важкої або дорога здається важкою". Или, "як ти сьогодні гарно виглядаєш!" вместо этого правильно говорить "маєш вигляд".

В то же время Пройдаков поделился, что если его не просят, то он не делает замечания за ошибки.

