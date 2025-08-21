''Ну хватит уже!'' Один из лучших учителей Украины назвал популярные ошибки учеников и попросил их быть осторожными с ''Курган & Agregat'' и Latexfauna

Украинский учитель Артур Пройдаков, который вошел в топ-10 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize, рассказал, какие ошибки делают чаще всего его ученики, общаясь на украинском языке. Так, например, они часто употребляют такие фразы, как "приймати участь" или "на протязі дня". Несмотря на это школьный преподаватель не хочет их исправлять, когда они говорят на украинском и делает это очень осторожно.

Видео дня

Об этом Пройдаков рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он также поделился, что когда работал в школе на Сумщине, то столкнулся с суржиком. Например, когда дети говорили "вторий урок", а не второй, "хвате", вместо достаточно.

"На уроках дети очень много говорят на украинском, мне не хочется их исправлять, это как музыка – пусть они говорят "приймати участь" или "на протязі дня". Я в конце уже скажу: "Товарищество, кстати, не "на протяжении", а "в течение дня", – делится Пройдаков.

"Никогда не говорил "на протязі дня", "шо ти робиш?" или, как это принято на Сумщине, "вторий": "Артур Игоревич, а який вторий урок у нас?" Спрашиваю: "Який вторий?" Ну, говорят, второй. А для них это естественно: "вторий", "хвате", "Артур Игоревич, ну хвате уже". Ну какое "хвате"? Есть "хватит" на русском, есть "досить" на украинском", – добавляет он.

Учитель отмечает, что на официальном уровне следует стремиться к литературному языку, однако он не против суржика в быту. Педагог привел в пример группы "Курган & Agregat", Latexfauna и других музыкальных исполнителей, песни которых построены на суржике, и подчеркнул, что несмотря на уважение к их творчеству, дети не должны воспринимать это как идеал, к которому стоит стремиться в плане языка.

Кроме того, Пройдаков уверяет, что гораздо лучше изучать литературный язык, но не страшно, если к нему переходят через суржик.

"Я не общаюсь на суржике, но очень толерантно отношусь к тем, кто его употребляет. Суржика точно не стоит стесняться, можно даже строить творчество на нем (вспомните сериал "Поймать Кайдаша"), но в официальной коммуникации надо стремиться к идеалу. Я трудно представляю себе ситуацию, что президент Украины выходит и начинает говорить на суржике", – делится педагог.

Читайте на OBOZ.UA интервью с одним из лучших учителей Украины Артуром Пройдаковым в пятницу, 22 августа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы во Львове рассказала о показательном случае с одной мамой, которая просила, чтобы учителя делали замечания ее ребенку по поводу языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!