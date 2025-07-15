Дома общается на русском, а учителей просит делать замечания ребенку: директор школы во Львове рассказала о показательном случае с одной мамой

Директор одной из львовских школ Наталья Щербатенко рассказала о случае с мамой школьника, которая хотела, чтобы ребенок разговаривал на украинском языке. Однако сама женщина дома общается на русском и не прилагает усилий для того, чтобы создавать украиноязычную среду.

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Об этом Щербатенко рассказала в интервью LUKI. По ее словам, мама ребенка приходила в школу и просила, чтобы учителя делали замечания ребенку, если он общается на русском.

"У нас есть мама в школе и она бы хотела, чтобы ребенок разговаривал на украинском языке. Она понимает важность этого для ребенка, но дома не прикладывает никаких усилий для того, чтобы ребенок и дома был в украинской языковой среде. Она дома общается с ним на русском, приводит к нам в школу: "Ну, делайте ей замечание, пожалуйста, чтобы она перешла на украинский язык", – делится директор.

Она отмечает, что вопрос касается не только языка, а участия родителей в жизни ребенка вообще. Ведь очень часто складывается ситуация, когда родители не интересуются школьной жизнью сыновей и дочерей, а перекладывают всю ответственность на учебное заведение и учителей. Однако, по словам Щербатенко, так не работает и взрослые должны участвовать в воспитании и показывать детям, что они интересуются их жизнью.

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