''Олимпиады и призовые места плохо влияют на психику'': директор школы объяснила связь между оценками и самооценкой

Директор одной из львовских школа Наталья Щербаненко рассказала, что дети, перед которыми стоит цель получить медали или первое место, будут сосредотачиваться только на этом, а не интересоваться предметом, который они изучают. В то же время руководитель учебного заведения отметила, что олимпиады и конкурсы на призовые места негативно влияют на детскую психику.

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Об этом Щербаненко рассказала в интервью LUKI. По ее словам, уровень успеваемости не нужно знать ученикам первых-четвертых классов. Более того, школьники должны сравнивать себя только со своими достижениями, а не равняться на одноклассников.

"Очень раздражает, когда родители приходят к учителю и пытаются выпытать уровень успеваемости ребенка. Переведите мне, пожалуйста. Он, в принципе, не нужен для детей с первого по четвертый класс. Особенно им знать, хотя уже в третьем классе они начинают интересоваться, какой там тебе уровень учитель поставил. Надо работать и объяснять, что уровень знаний им ничего не дает. Ребенок должен сравнивать только себя с самим собой, как и собственно родителям эти баллы абсолютно ничего не дают", – говорит директор.

"Существует мнение, что в принципе олимпиады, конкурсы на первое, второе, призовые места негативно влияют на детскую психику. Классно, когда есть собственно дебаты, когда есть возможность детям высказывать свое мнение. Это то, чему их надо учить в таком возрасте. Когда есть соревнования, то перед ребенком стоит исключительно цель получить медальку, первое, второе или третье место, а не сам интерес к тому предмету, в котором он сейчас есть", – добавляет она.

По словам педагога, сейчас соревновательный эффект немного отходит. В то же время существует и проблема в том, когда на некоторых занятиях кого-то из учеников выводят на главную роль. Например, на актерском мастерстве или танцах. Щербаненко отмечает, что в младшем возрасте такой момент усвоить сложно. Зато главной задачей должно стать их самовыражение и развитие уверенности в себе.

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