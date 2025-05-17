'Не уничтожайте своих детей!' Молодой учитель Руслан Цыганков обратился к родителям школьников из-за оценок

Молодой учитель физики Руслан Цыганков обратился к родителям школьников и призвал их не ругать за плохие оценки детей и не уничтожать их таким образом. Он считает, что детям не нужно говорить, что оценки - это самое главное, а наоборот помогать разобраться в том, где ученики что-то не поняли.

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Об этом Цыганков рассказал в выпуске"Рефлексия". Педагог отмечает, что в такой трудный период у школьников могут происходить разные события в жизни, и когда их еще будут ругать за оценки, то им от этого легче не станет.

"Родители, пожалуйста, заботьтесь о своих детях. Не надо им говорить, что оценки - это самое главное. И ругать своего ребенка за какую-то плохую оценку. Помогите ему разобраться, что он не понял или понять его. Потому что у детей в такой трудный период может разное в жизни происходить. И если вы или учителя его еще добьют сверху за то, что он плохо получил двойку, ему от этого легче не станет. Это ваш ребенок. И любите его таким, какой он есть. И просто помогайте ему стать умнее и лучше, но не уничтожайте его за какие-то оценки", - поделился учитель.

Он также обратил внимание на проблему украинской системы образования, где большой акцент делается на оценивании, а не на качестве знаний. Педагог и сам неоднократно сталкивался с ситуациями, когда дети боялись выходить к доске, чтобы не получить плохую оценку или разочаровать учителя.

Однако объясняет ученикам, что оценка - не главное и она не влияет ни на что в жизни. Кроме того, Цыганко подчеркивает, что когда его ученики получают плохие оценки, его отношение к ним не меняется.

"Они боятся иногда меня разочаровывать. И мне от этого так больно, что они переживают за эту оценку. А я им говорю, что я хочу просто, чтобы вы знали, оценка для меня, ну, если ты получаешь два, ты для меня не станешь хуже человеком. Ты для меня таким же самым останешься. Мне просто хочется, чтобы ты что-то из этого урока вынес", - добавляет учитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Олег Чабан объяснил, почему не надо ругать детей за оценки.

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