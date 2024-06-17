Синдром неудачника. Олег Чабан объяснил, почему не надо ругать детей за оценки и посоветовал рассказать им о своей первой двойке

У детей легко воспитать беспомощность, которая во взрослом возрасте приведет к невозможности принимать самостоятельно решения и зависимости от мнения других. Кроме того, фаталистические события могут усугублять ситуацию и катализировать синдром неудачника.

Об этом рассказал украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан в интервью "Говорит Суханов". Он заверил, что детей не стоит ругать за оценки и поучать. Вместо этого взрослым лучше делиться своими неудачами в младшем возрасте, в том числе и рассказать о первой двойке. Таким образом, у школьников появится понимание и доверие к родителям, что не только они оказывались в подобных ситуациях.

"Есть такое понятие как воспитанная беспомощность. Когда ребенок не будет самостоятельно принимать решений, когда он будет зависим от других, от мнения, например своих родителей, которые не отделят его от себя и дальше по жизни быть, что называется неудачником. И, конечно, фаталистические события, как вот-то война или еще какие, будут только подливать масло, катализировать этот синдром неудачника", – объясняет специалист.

"Говоря о жизненных вещах, которые коснутся его [ребенка – ред.] и откроют мама или папа совсем с другой стороны. Расскажите ему великую вашу тайну, о вашей первой двойке и о том как вы реагировали. Расскажи, что ты думал, и что ты проделывал с твоей двойкой в дневнике, и какие у тебя были дурацкие фантазии. Вы увидите, что ваши дети будут меняться и к вам относиться совсем по-другому, как к живым, я в хорошем плане", – добавляет Чабан.

Он объяснил, что синдром неудачника не привязывается к конкретно каким-либо событиям. События становятся катализатором и реализуют то, что было заложено в ребенке предварительно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не нужно ругать детей за физическую активность на уроках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!