4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
483
4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

Четырехлетний вундеркинд по имени Эзра из Великобритании поразил сеть своими знаниями. Мальчик увлекается географией и за одну минуту назвал все африканские страны.

Эзра принял участие в международной викторине под названием Talk to the Nation. Видео в TikTok собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Пользователей сети также поразило, что мальчик называл страны в алфавитном порядке. Все отмечали, что мальчик просто гениальный и его ждет светлое будущее.

"А есть взрослые, которые говорят, что Африка — это страна, ха-ха. Молодец, маленький человек, ты молодец!".

4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

"Никогда не думал, что 4-летний ребенок научит меня произносить Сейшельские острова. Продолжай".

"Так впечатляюще! Вот что происходит, когда детскую любознательность подпитывают, а не игнорируют".

4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

Напомним, пятнадцатилетний вундеркинд Лоран Симонс, которого называют "маленьким Эйнштейном Бельгии", получил докторскую степень по квантовой физике. Подросток защитил диссертацию в Антверпенском университете в рекордно короткие сроки.

4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

Парень планирует изучать в будущем медицинские науки, сообщает Science Alert. Он начал обучение в четыре года в начальной школе, закончив ее в 6. А уже в 12 получил степень магистра по квантовой физике, исследуя бозоны и черные дыры. Вундеркинд имеет фотографическую память и IQ 145, что является показателем лишь 0.1% людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась жизнь "самого непослушного ребенка Британии", который имеет собственную школу развития и зарабатывает почти $480 тысяч в год.

