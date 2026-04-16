4-летний вундеркинд стал звездой сети, назвав все африканские страны за одну минуту. Видео

Четырехлетний вундеркинд по имени Эзра из Великобритании поразил сеть своими знаниями. Мальчик увлекается географией и за одну минуту назвал все африканские страны.

Эзра принял участие в международной викторине под названием Talk to the Nation. Видео в TikTok собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Пользователей сети также поразило, что мальчик называл страны в алфавитном порядке. Все отмечали, что мальчик просто гениальный и его ждет светлое будущее.

"А есть взрослые, которые говорят, что Африка — это страна, ха-ха. Молодец, маленький человек, ты молодец!".

"Никогда не думал, что 4-летний ребенок научит меня произносить Сейшельские острова. Продолжай".

"Так впечатляюще! Вот что происходит, когда детскую любознательность подпитывают, а не игнорируют".

Напомним, пятнадцатилетний вундеркинд Лоран Симонс, которого называют "маленьким Эйнштейном Бельгии", получил докторскую степень по квантовой физике. Подросток защитил диссертацию в Антверпенском университете в рекордно короткие сроки.

Парень планирует изучать в будущем медицинские науки, сообщает Science Alert. Он начал обучение в четыре года в начальной школе, закончив ее в 6. А уже в 12 получил степень магистра по квантовой физике, исследуя бозоны и черные дыры. Вундеркинд имеет фотографическую память и IQ 145, что является показателем лишь 0.1% людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сложилась жизнь "самого непослушного ребенка Британии", который имеет собственную школу развития и зарабатывает почти $480 тысяч в год.

