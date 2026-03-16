Как сложилась жизнь 'самого непослушного ребенка Британии': имеет собственную школу развития и зарабатывает почти $480 тысяч в год. Фото до и после

24-летний Том Робертс, которого называли "самым непослушным ребенком Британии", существенно изменил свою жизнь за семь лет после того, как в подростковом возрасте его дважды осудили за тяжкие телесные повреждения. Благодаря книгам и тренерам, парень смог трансформировать жизнь и сейчас, переехав в Таиланд, основал собственную школу развития.

Поведение Робертса ухудшилось, после того, как умер его отец и парень начал вылезать из окон и сеять хаос в классе. Его исключали из начальной школы, а затем и из средней. Он рассказал, что время, проведенное в тюрьме, стало для него "временем размышлений", ведь именно там он нашел покой и имел структуру, передает Daily Mail.

"Я нашел больше спокойствия в тюрьме, потому что у меня была структура. Я ел, спал, тренировался, гулял и выходил на улицу в одно и то же время каждый день. Это было своеобразным благословением для моего ума с РДУГ", – делится Робертс.

Он стал более дисциплинированным и не сдавался при создании собственного бизнеса, несмотря на то, что не имел какого-либо предпринимательского опыта. Он прилагал много усилий для того, чтобы создать собственную школу, которая сейчас приносит ему $480 тысяч (более 2 миллионов гривен) в год. Онлайн-компания сейчас имеет 240 клиентов по всему миру, и ее деятельность разработана, чтобы помочь людям "трансформировать свою жизнь" и "переписать собственную историю" с помощью персонализированных планов.

"Оглядываясь на себя младшим, я согласен с тем, что мое поведение было ужасным. Но я также вижу мальчика, которому нужна была помощь и руководство. Люди думали, что я просто маленький плохиш. Но мое сердце всегда было на правильном месте. Тебе не определяет твое прошлое, и я – живое доказательство того, что ты всегда можешь начать все сначала. Никогда не сдавайся!" – сказал Робертс.

Его мать подала заявку на шоу по корректировке поведения, о котором она прочитала в журнале, когда ее сына исключили из начальной школы за несколько недель до ее завершения. Оно предусматривало "реабилитационную программу", которая документировала "непослушных детей".

Персонал шоу прошел специальную подготовку по помощи людям с проблемами управления поведением. Кроме того, в течение четырех недель оказывалась поддержка родителям. Во время программы парень попадал в неприятности, много ссорился и не знал, как контролировать свои эмоции, за что и получил клеймо "самого непослушного ребенка Британии".

По словам Робертса, шоу не помогло ему полностью стать лучше. Ведь, после возвращения в школу, он был исключен во второй раз через три месяца. После этого парня перевели в специальное учебное заведение.

Впоследствии, через несколько лет, его арестовали на 11 месяцев по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений мужчине, а после этого еще на 18 месяцев, когда он сломал челюсть мужчине в ночном клубе. Однако именно тюрьма помогла ему изменить свою жизнь к лучшему.

