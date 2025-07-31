Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена
19-летний Артур Коваленко из поселка Людмиловка Николаевской области стал самым молодым украинцем, который учится одновременно в пяти университетах. С 2022 по 2024 год он учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко на специальности "Политология". Однако решил не ограничивать себя одной образовательной траекторией.
Фиксация рекорда состоялась в помещении Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова. Коваленко также является лауреатом премии Президента Украины, общественным деятелем и волонтером, а также автором книги "От рода к народу".
Парень получает образование в таких вузах:
Юноша создает уникальную образовательную синергию между политическими, правовыми, историческими и сферами безопасности. Да, он не просто учится, а показывает, что это интересно.
Представительница городского совета выразила благодарность преподавателям и Артуру, вручив ему Почетную грамоту за общественную активность, направленную на национально-патриотическое воспитание, развитие молодежного движения и молодежной политики Николаевщины.
В инициативе учиться не в одном вузе юношу поддерживают родители, всячески помогая ему получить высшее образование по желанным специальностям.
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