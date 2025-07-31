Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

19-летний Артур Коваленко из поселка Людмиловка Николаевской области стал самым молодым украинцем, который учится одновременно в пяти университетах. С 2022 по 2024 год он учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко на специальности "Политология". Однако решил не ограничивать себя одной образовательной траекторией.

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Фиксация рекорда состоялась в помещении Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова. Коваленко также является лауреатом премии Президента Украины, общественным деятелем и волонтером, а также автором книги "От рода к народу".

Парень получает образование в таких вузах:

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Специальность "Политология". Дневная форма обучения (февраль 2024 года и по настоящее время).

Киевский университет права НАН Украины. Специальность "Право". Заочная форма обучения.

Государственный университет "Киевский авиационный институт". Специальность "Правоохранительная деятельность". Заочная форма обучения.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Специальность "История и археология". Заочная форма обучения.

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Специальность "Национальная безопасность". Заочная форма обучения.

Юноша создает уникальную образовательную синергию между политическими, правовыми, историческими и сферами безопасности. Да, он не просто учится, а показывает, что это интересно.

Представительница городского совета выразила благодарность преподавателям и Артуру, вручив ему Почетную грамоту за общественную активность, направленную на национально-патриотическое воспитание, развитие молодежного движения и молодежной политики Николаевщины.

В инициативе учиться не в одном вузе юношу поддерживают родители, всячески помогая ему получить высшее образование по желанным специальностям.

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