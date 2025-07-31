Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

19-летний Артур Коваленко из поселка Людмиловка Николаевской области стал самым молодым украинцем, который учится одновременно в пяти университетах. С 2022 по 2024 год он учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко на специальности "Политология". Однако решил не ограничивать себя одной образовательной траекторией.

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Фиксация рекорда состоялась в помещении Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова. Коваленко также является лауреатом премии Президента Украины, общественным деятелем и волонтером, а также автором книги "От рода к народу".

Парень получает образование в таких вузах:

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Специальность "Политология". Дневная форма обучения (февраль 2024 года и по настоящее время).
  • Киевский университет права НАН Украины. Специальность "Право". Заочная форма обучения.
  • Государственный университет "Киевский авиационный институт". Специальность "Правоохранительная деятельность". Заочная форма обучения.
  • Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. Специальность "История и археология". Заочная форма обучения.
  • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Специальность "Национальная безопасность". Заочная форма обучения.

Юноша создает уникальную образовательную синергию между политическими, правовыми, историческими и сферами безопасности. Да, он не просто учится, а показывает, что это интересно.

Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

Представительница городского совета выразила благодарность преподавателям и Артуру, вручив ему Почетную грамоту за общественную активность, направленную на национально-патриотическое воспитание, развитие молодежного движения и молодежной политики Николаевщины.

Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

В инициативе учиться не в одном вузе юношу поддерживают родители, всячески помогая ему получить высшее образование по желанным специальностям.

Как выглядит самый молодой украинец, который одновременно учится в 5 университетах: фото рекордсмена

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