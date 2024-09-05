4 ошибки, которые часто допускают родители, публикуя фото своих детей в первый день школы

По мнению экспертов по праву и безопасности, если родители фотографируют детей в первый день в школе, им не стоит публиковать фото в Интернете. Особенно, когда там изображены таблички с именами учеников и названием школы. Даже если их удалят, это не означает, что другие копии изображения не будут существовать в сети.

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По словам специалистов, когда фото появятся в социальных сетях, люди знают, как выглядит ребенок и где он учится. Таким образом, мошенники могут легко узнать больше информации, например номер социального страхования или данные для запугивания, сообщает Нuffpost.

Вместо выкладывания фото в сети, эксперты советуют отправлять фотографии в частный групповой чат с теми людьми, которых знают взрослые.

Специалисты рекомендуют избегать четырех ошибок при фотографировании своего ребенка/

Распространение информации о маршрутах или домашнем адресе

Обстановка школьного фото может показать больше, чем родители думают. Эксперты призывают осторожничать и не фотографировать школьников напротив номера дома или автобусной остановки.

Делиться информацией об интересах ребенка

То, во что одет ребенок, может продемонстрировать его увлечение и сделать школьника более легкой мишенью для плохих людей. Например, когда ученик носит футболку и имеет на ней значок какой-то команды, то незнакомцам легко узнать больше информации об учебном заведении или кружке.

Показывать лицо ребенка

Эксперты советуют при выкладывании фото наносить на лицо ребенка смайлик. Таким образом, сохраняется конфиденциальность, а преступникам не удастся использовать данные о школьнике.

Делать публикацию доступной для незнакомцев

Родители должны проверить, кто следит за ними в Интернете, и удалить людей, которых они бы не хотели видеть со своим ребенком. Кроме того, эксперты рекомендуют установить настройки, чтобы публикации исчезали через некоторое время. Так, например, лучше пользоваться Instagram Story, исчезающим через 24 часа, чем публикациями в основной ленте.

Однако лучшим решением станет поделиться успехами ребенка офлайн. Например, распечатать фотографии и подарить их самым близким людям.

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