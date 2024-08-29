Родители платят по 3000$: в Индии работают школы воровства, где детей учат шарить в карманах

В Индии детей 12-13 лет родители отдают в школы воровства, в которых подростков обучают карманным кражам, похищениям сумок в людных местах, уклонению от полиции и выдержке побоев. Кроме того, проводятся уроки игры в азартные игры и продажи алкоголя.

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Обучение в таких учебных заведениях стоит от 2400 до 3600 долларов. Из необычного учебного заведения выпускаются "профессиональные" гангстеры, сообщает South China Morning Post.

Учителями становятся члены банды и опытные преступники. Ученики обычно происходят из менее образованных и бедных семей. Подростков обучают вливаться в богатые семьи и иметь доступ на самые эксклюзивные свадьбы в высшем мире.

Благодаря такому "образованию" дети могут зарабатывать в пять-шесть раз больше, чем плата за обучение. Кроме того, будут получать деньги от лидеров банд и родители – от 3600 долларов.

Несмотря на то, что осужденным за кражи в Индии грозит до семи лет тюрьмы и штрафы, правовая система достаточно мягкая к несовершеннолетним. Она акцентируется на исправлении и воспитании.

Кроме того, несовершеннолетних преступников защищают крестьяне, что создает трудности полиции в борьбе с профессиональными ворами.

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