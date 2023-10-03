''4 предмета в один день – это тяжело!'' НМТ 2024 возмутил украинских родителей, Минобразования обвиняют в издевательстве над детьми

Родителей украинских школьников возмутило решение, что их дети должны сдавать экзамен по четырем предметам в один день во время национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году. В частности, они называют это издевательством и сетуют, что не всем выпускникам нужны обязательные истории Украины или математика.

Несмотря на то, что публикация относительно таких изменений появилась у министра образования и науки Оксена Лисового на странице в Facebook почти неделю назад, в комментариях не утихает недовольство. Родители предлагают Минобразования и самим пройти тестирование вместе со школьниками с публикацией результатов в тот же день.

Видео дня

Больше всего поддержали комментарий мамы, заметившей, что в школе нельзя в один день контрольные проводить, но экзамен, от которого зависит дальнейшее будущее детей, сделали таким насыщенным:

Обвинили Минобразования и в том, что "заставляют детей учиться за границей" таким решением:

"Почему у детей, которые сейчас в 10 классе, будет два года на подготовку, а у наших детей только год? Как дети, которые и так учатся во время войны, могут нормально готовиться, а потом 4 часа писать тест? Своими решениями вы издеваетесь над детьми, а это будущее страны, и заставляете их учиться за границей, где отношение более адекватное", – пишет одна из мам.

Другие же задаются вопросом, для чего было делить детей на гуманитарные и математические классы, а затем создать обязательный экзамен по обоим направлениям.

Предлагают родители сдать НМТ и Министерству образования, в том числе возмущаются в комментариях:

"Предлагаю господину министру вместе со своими коллегами сдать НМТ по 4 предметам за один день, если хоть один человек из министерства на это способен. А то вы решений принимали и все".

"А вы не хотите с себя начать и 4 часа сдавать экзамен по украинскому, например? История Украины только сейчас стала важна?".

"Подготовьтесь в наших реалиях и напишите, пожалуйста, этот экзамен сначала сами, а потом трогайте других! Просто издевательство над детьми".

"Я бы очень хотела, чтобы вы на собственном примере сдали такой мультипредметный тест, а почему нет? И попробовали как оно, легко или нет? Как можно не иметь стыда в такое время, верните ВНО, чтобы дети могли нормально подготовиться!"

"Господин министр, предлагаем, чтобы все члены МОН во главе с Вами сдали НМТ вместе с учениками, с обнародованием результатов в тот же день. Мы понимаем, что школьная программа подзабыта, но она там не нужна. Если, вдруг, какие-то пробелы у кого-то ощущаются, то столько курсов для подготовки еще не было ни в один год! Самое главное, что это же нетрудно: всего 4 предмета, не займет много времени – всего 1 день, + безопасно – сейчас только так! Это будет 100% инновационный прорыв 2024 года".

Высказала свое мнение в сообщении и преподавательница одной из школ, которая поддержала родителей о внесении изменений в НМТ по истории, аргументируя тем, что для поступления достаточно знаний по предмету 10-11 классов:

"История Украины важна вся: от древнейших времен и по сей день. Бесспорно, чтобы разобраться в предпосылках и причинах войны россии против Украины, нужно смотреть вглубь веков. При этом ранжирование абитуриентов для зачисления в вузы (что собственно и является главной задачей НМТ) можно осуществить Поэтому как учитель-предметник призываю на НМТ выносить материал 10 и 11 классов, то есть ХХ – начало ХХІ в.", – написала Елена Огиенко.

Затронули в комментариях и тему выехавших за границу детей или проживающих в прифронтовых территориях. Родители говорят, что в таких условиях хорошо готовиться невозможно.

Возмущены родители и тем, что детей готовили несколько лет к экзаменам, а теперь на один предмет по истории у них всего восемь месяцев:

"Снова дополнительные занятия и подготовка к истории. Реалии:

математика – 2 года дополнительных занятий, подготовка к ВНО;

украинский язык – 1 год дополнительных занятий, подготовка к ВНО;

английский язык – 2 года дополнительных занятий, подготовка к ЗНО.

А теперь еще история – 8 месяцев подготовки. Я не буду даже говорить, сколько это все стоит", – написала одна из мам.

Напомним, НМТ-2024 будет состоять из трех обязательных предметов – украинского языка, математики и истории Украины, и одного предмета на выбор – иностранный язык, украинская литература, биология, география, физика и химия.

Первый блок будет длиться два часа, затем непродолжительный перерыв и вторая часть, также два часа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что НМТ-2024 может не сдавать определенная часть абитуриентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!