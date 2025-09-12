4 простые привычки, которые ежедневно делают родители, любящие своих детей

Воспитание детей – это не только счастливые моменты семейных прогулок и уюта, которые мы видим на архивных фотографиях. Это трудный путь, который продолжается путем получения опыта и умения преодолевать различные трудности и повторяющиеся изо дня в день действия, которые становятся привычками и говорят о родительской любви больше чем слова.

Любить своих детей не означает быть идеальными родителями, но это всегда присутствие в жизни ребенка. Сайт YourTango назвал четыре простые привычки, которые родители, любящие своих детей, практикуют ежедневно.

Успокаивайте и утешайте своего ребенка

Первый шаг – всегда успокаивать и утешать своего ребенка. Вы знаете, что для него лучше всего работает. Для очень маленького ребенка это может означать крепко обнять его, чтобы он чувствовал себя защищенным и в безопасности. Для старшего ребенка это иногда просто присутствие рядом.

Согласно результатам исследований, для детей важны навыки эмоциональной регуляции, и учатся они этому на примере взрослых. То есть, когда родители остаются спокойными в напряженные моменты, дети чаще подражают этому поведению, что учит их правильно реагировать и быть устойчивыми в стрессовых ситуациях.

Всегда разговаривайте со своим ребенком, расспрашивайте его

Для ребенка важно чувствовать присутствие родителей, когда вы разговариваете. Он должен видеть и чувствовать вашу заинтересованность своей историей, поэтому слушайте и спрашивайте.

Эмоциональная связь со своим ребенком

Известный американский нейропсихиатр доктор Даниэль Сигел учит, что крайне важно поддерживать эмоциональную связь с нашими детьми, особенно когда они не контролируют себя. Это помогает им чувствовать себя в безопасности. По словам эксперта, в таких ситуациях могут помочь спокойные, творческие и даже игривые разговоры, благодаря которым ребенок будет обдумать свои действия, развивать лучшее чувство осознанности и укрепить социальные навыки.

Просите прощения у своего ребенка, если вы ошиблись

Иногда мы все ошибаемся, потому что ни один из родителей не идеален. Но важно не только понимать, но и признавать свои ошибки перед ребенком. Когда такое происходит, можно использовать это, как еще один учебный момент, чтобы спокойно обсудить ситуацию со своими детьми. Но для начала надо научиться извиняться перед ними.

