Ребенок никогда не слушает? 6 хитростей, которые помогут ему стать более внимательным

Большинству родителей знакома ситуация, когда они просят что-то сделать ребенка, но он будто не слышит, потому что занят чем-то другим, или же услышал, но через секунду уже забыл. Проще всего назвать это "неповиновением" или "непослушанием", однако причина часто кроется в другом.

По словам экспертов, детский мозг довольно длительный период развивает навыки, необходимые для концентрации, слушания и саморегуляции. То есть, дети слышат, но информация проходит обработку. Сайт The Time of India пишет, что наука предлагает практические способы заставить мальчиков и девочек настроиться без постоянного нытья или крика.

Шесть хитростей, которые помогут ребенку стать более внимательным

Опуститесь на их уровень: важен зрительный контакт

Вместо того чтобы выкрикивать инструкции через всю комнату, опуститесь до роста ребенка и установите зрительный контакт. Это поможет сигнализировать о важности и улучшит запоминание.

Делайте это коротко и четко: меньше слов приводит к лучшим результатам

Замените длинные объяснения на 1-2 шага инструкций. Чем короче ваша просьба, тем больше вероятность того, что они ее выполнят.

Используйте позитивную формулировку: говорите им, что делать, а не чего не делать

Вместо того чтобы говорить: "Не беги", скажите: "Пожалуйста, иди медленнее". Детям нужно слышать четкие модели желаемого поведения, а не расплывчатые запреты.

Предоставьте выбор (с ограничениями): контроль повышает сотрудничество

Предложите два приемлемых варианта: "Синяя чашка или красная?" Когда дети чувствуют, что имеют право голоса, они более склонны сотрудничать.

Подкрепляйте хорошее слушание: хвалите их, когда они делают это правильно

Хвалите слушание, давая конкретные объяснения: "Спасибо, что пришел, когда я позвала". Похвала повышает вероятность того, что слушание повторится. Родители, которые активно используют положительное подкрепление, получают лучшие результаты, чем те, кто сосредотачивается на наказании.

Сами моделируйте внимательное слушание

Отложите телефон, присядьте на уровень детей и слушайте, когда они говорят, даже если вам кажется этот рассказ не интересным и ненужным. Когда родители последовательно демонстрируют внимательное слушание, дети чаще благодарят их тем же.

