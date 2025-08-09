4 сигнала, что ваш ребенок не готов идти в первый класс

Украинский репетитор и учительница младших классов из Винницы Ольга Танаскова рассказала, как понять готов ли ребенок к обучению в школе. Она отметила, что нет единой нормы готовности к первому классу, главное – чтобы был прогресс.

Видео дня

По словам педагога, сравнивать своего ребенка надо не с другими сверстниками, а с именно его предыдущими результатами. Также на своей странице в Instagram она назвала 4 сигнала, которые действительно могут говорить о неготовности к первому классу.

Четыре сигнала, на которые надо обратить внимание:

Ребенок не проявляет интереса к буквам, звукам, цифрам; Ему трудно быть сосредоточенным более 2-3 минут; Не выполняет простые задания, вроде: посчитай, возьми, положи; На фоне занятий проявляется агрессия или повышенная тревожность.

Педагог объясняет, что дошкольная норма для ребенка – это не таблица с тем, что должен уметь ребенок.

"Есть возрастные границы развития, и в них большая амплитуда", – говорит Танаскова и добавляет, что для одного ребенка будет нормой считать до 10, а для другого норма – решать легкие примеры на сложение или вычитание.

Напомним, ранее преподавательница дошкольной подготовки и младших классов дала интервью OBOZ.UA. Она рассказала о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!