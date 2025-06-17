"В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта". Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

Наталья Савченко
Моя Школа
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'В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта'. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

С героиней нашего интервью мы познакомились совершенно случайно. Просматривая рекомендованные видео в Instagram, наткнулась на филиппинский тест, который определяет физиологическую готовность ребенка к школе: мальчик или девочка должны выполнить простое упражнение – обхватить голову и дотянуться ладонью до уха. Дети, которые не могут справиться с заданием, не готовы идти в первый класс.

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Автором вирусного ролика оказалась винницкая учительница Ольга Танаскова. Педагог работает с детьми почти 20 лет, также активно ведет соцсети, где делится фото и видео со своих занятий. Она считает, что каждый ребенок – это личность, а обучение не может происходить из-за страха. Почему в Украине учителей воспринимают как людей "второго сорта", какие ошибки делают родители во время самостоятельной подготовки детей к школе и сколько слов должен читать первоклассник? Об этом и многом другом – в интервью Танасковой для OBOZ.UA.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Ольга, вы уже достаточно длительное время занимаетесь подготовкой к первому классу и репетиторством с учениками 1–4 классов. Не было желания делать это в стенах школы? Почему?

– На самом деле нет. Я создавала детский центр для собственного сына, когда ему было всего 2 года. Моей целью было дать ему качественную среду для развития, а не просто "организовать занятость". Поэтому вопрос "идти в школу" для меня даже не стоял.

К тому же мой подход к обучению и общению с детьми существенно отличается от того, как это обычно происходит в школе. В школе нужно четко следовать программе, которую, к сожалению, часто создают люди, далекие от реального опыта работы с детьми. А я считаю, что каждый ребенок – индивидуальность, поэтому и программу, и каждый урок я создаю в соответствии с его потребностями, темпом, интересами и психологическими особенностями.

– Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что в педагогические университеты обычно идут те, кто больше никуда не смог поступить. Соответственно и качество преподавания таких учителей оставляет желать лучшего. При этом, по последним прогнозам, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Ключевая причина – пренебрежение к умственному труду. Сколько, по вашему мнению, должны зарабатывать учителя, чтобы это считалось достойной зарплатой?

– В нашей стране действительно недостаточно ценится труд учителя. Низкая заработная плата – это не просто вопрос цифр. Это об отсутствии возможностей для развития: многие педагоги не могут позволить себе путешествия, качественное питание, занятия спортом, полноценный отдых. А без этого сложно оставаться вдохновенным, энергичным и открытым к изменениям. И как следствие – на учителей часто смотрят как на людей "второго сорта". Это очень болезненно и несправедливо. Поэтому те, кто хочет более достойной жизни, ищут другие пути. И это абсолютно нормально.

Достойная зарплата учителя, по моему мнению, – это не менее чем средний доход в сфере ІТ или финансов. Человек, который формирует мышление и ценности будущего поколения, должен зарабатывать столько, чтобы жить достойно, а не выживать.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Ваши видео о филиппинском тесте на определение физиологической готовности ребенка к школе набрали просто бешеное количество просмотров – более 100 тысяч. Вы объясняли, что если ребенок 6-7 лет не может обхватить голову и дотянуться ладонью до уха, он не готов идти в первый класс. А если при этом он знает все буквы, читает по слогам, прибавляет и отнимает в пределах 10 и посещает кучу кружков? Что делать?

– Да, действительно, мои видео о филиппинском тесте набрали более 100 тысяч просмотров, и это неудивительно, ведь он очень прост в исполнении, занимает меньше минуты и вызывает интерес не только у родителей, но и у всех, кто просто хочет попробовать "на себе". Именно поэтому этот тест так быстро вирусится в соцсетях.

Но очень важно понимать: филиппинский тест – это лишь один из маркеров физиологической готовности, и он не может быть единственным критерием для принятия решения, стоит ли ребенку идти в школу. Даже если ребенок знает буквы, читает, считает и имеет кучу кружков – это не всегда означает, что он психологически, социально или эмоционально готов к системному школьному обучению.

Поэтому я часто провожу прямые эфиры и много рассказываю о комплексном понятии школьной готовности: физиологической, интеллектуальной, эмоционально-волевой, социальной. Все объясняю просто и доступно, чтобы родители смогли ничего не пропустить и приняли взвешенное решение.

– Если подытожить: как понять, что ребенок готов к школе?

– Как понять? Вот базовые шаги:

1. Пройти осмотр у профильных специалистов – в частности логопеда, невропатолога, офтальмолога, ЛОРа. Это поможет вовремя заметить и устранить барьеры, которые могут помешать обучению.

2. Пройти тестирование на интеллектуальную готовность – оно покажет, сформировано ли логическое мышление, память, внимание, представление о мире и т.д.

3. Узнать заранее, что должен знать и уметь ребенок, идя в школу – ознакомьтесь с требованиями Базового компонента дошкольного образования.

4. Оценить сформированность ключевых навыков – самостоятельность, коммуникация, способность слушать и выполнять инструкции, мелкая моторика, контроль эмоций.

5. Прислушаться к советам воспитателей и учителей, которые работают с вашим ребенком – они часто видят то, что родители могут не заметить.
''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Когда следует начинать подготовку ребенка к школе, чтобы не отбить интерес к учебе?

– На самом деле подготовка к школе начинается с рождения – именно тогда, когда у ребенка начинают развиваться познавательные функции: первая погремушка, первая книжечка, первое "агу" – это уже элементы обучения.

Но если говорить о целенаправленной подготовке, то я рекомендую начинать примерно за два года до школы. Так у ребенка будет достаточно времени, чтобы постепенно и без стресса сформировать все необходимые навыки. Можно начать и за год – этого тоже бывает достаточно, если занятия системные.

А вот когда родители вспоминают о подготовке за месяц до школы, результат, к сожалению, часто будет очень поверхностным, и это может привести к трудностям в обучении и потере мотивации уже на старте.

– Какие самые распространенные ошибки, по вашему мнению, делают родители при самостоятельной подготовке детей к школе? Как НЕ надо учить читать и считать?

– Очень уместный вопрос. Вот самые распространенные ошибки:

Изучение букв "названиями" – например, говорить "эм", "бе", "ка" вместо звуков [м], [б], [к]. Это очень усложняет процесс чтения.

Чтение через "сложение букв" – когда ребенка учат читать так: "эм" + "а" = "ма". Это не работает – дети путаются и теряют логику чтения.

Изучение прописных букв до школы – это лишняя нагрузка на моторику и психику. Сначала ребенок должен научиться писать печатными.

Обучение математике в пределах 20 в 5–6 лет – в этом возрасте ребенок должен уверенно оперировать числами в пределах 10. Далее – постепенно.

Чтение "на скорость" – это создает стресс и формирует отвращение к самому процессу.

Требование пересказывать прочитанное "как в школе" – ребенок еще не имеет сформированного навыка связной речи, и это может вызвать блокировку.

Подготовка к школе – это не про "быстрее, больше, сложнее", а про постепенное формирование базовых навыков в комфортном темпе.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

-– Недавно разговаривала с подругой, которая уже много лет живет в Португалии. Она была искренне удивлена, что мой сын в неполных 5 лет достаточно хорошо читает. Говорит, что в португальских школах около половины первоклассников не умеют этого делать, мол, это задача педагогов. Что думаете по этому поводу? В каком возрасте стоит учить ребенка читать?

– Мы действительно живем в разных образовательных реальностях. В странах Европы, в частности в Португалии, начало обучения в школе – это старт развития базовых академических навыков, в частности чтения. Все заложено в программу: ребенок приходит без умения читать – и этому его учат постепенно, в течение первого года.

В Украине ситуация другая. Хотя в Базовом компоненте дошкольного образования не прописано прямо, что ребенок должен читать, на практике все иначе. Когда ребенок приходит в 1 класс, никто постепенно не выводит его на навык чтения. Стоит только развернуть букварь Болшаковой, чтобы увидеть: буквы подаются очень быстро, буквально по несколько в неделю, и уже с первых страниц требуется чтение простых слов.

Поэтому, к сожалению, родителям приходится самостоятельно готовить ребёнка к школе – чтобы он хотя бы знал буквы, понимал, как образуются слоги, имел сформированную речь и достаточный словарный запас.

Когда стоит начинать обучение чтению? Все зависит от готовности ребенка. Оптимально – 5–6 лет, но без принуждения. Если есть интерес, можно начинать раньше. Главное – не делать это "поперек развития", то есть без базовых речевых и когнитивных навыков.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Сколько слов должен читать ребенок в первом классе? Для чего вообще нужна техника чтения? Помню, я всегда читала быстро: в первом классе даже установила рекорд – 102 слова в минуту. Но не могу сказать, что считаю это каким-то преимуществом во взрослой жизни. Сейчас также читаю очень быстро, но ловлю себя на том, что это плохо влияет на уровень восприятия и воспроизведения текста.

– В первом классе, согласно государственным требованиям, на конец года ориентир – 25-30 слов в минуту. Но это не должно быть главной целью. Гораздо важнее понимание текста, умение пересказать, дать ответ на вопрос, выразить мнение о прочитанном.

И если ребенок читает медленно, но понимает, что читает, это гораздо ценнее, чем "рекорды на секундомер".

– Почему детям важно изучать стихи наизусть? Как это влияет на развитие их умственных способностей?

– Сегодня, к сожалению, все меньше родителей учат стихи с детьми, а это одно из самых простых и одновременно самых эффективных упражнений для развития мышления. Зачем детям стихи?

  • Развитие памяти. Механическая память – основа для обучения в младшем школьном возрасте. Заучивание стихов тренирует способность запоминать, удерживать информацию и воспроизводить ее.
  • Обогащение речи. Стихи – это красиво структурированная речь. Благодаря им дети запоминают новые слова, выражения, рифмы и интонации.
  • Развитие внимания и слухового восприятия. Чтобы запомнить стихотворение, нужно сосредоточиться. Это помогает формировать навыки концентрации.
  • Улучшение артикуляции и речевой моторики. Четкое проговаривание стихотворения вслух развивает дикцию, темп речи, интонацию.
  • Формирование образного мышления. Поэзия – это всегда образы. Представить, что "облачко плывет" или что "солнышко смеется" – это не просто красота речи, это формирование абстрактного и ассоциативного мышления.

– С какими детьми вам труднее всего работать? Вы повышаете голос на учеников? В чем ваш секрет обучения?

– Трудно не с детьми, а с ожиданиями взрослых – когда хотят "результат за два занятия", "чтобы читал и писал", но при этом ребенок еще не готов к этому ни психологически, ни физиологически.

Если говорить честно, иногда бывают эмоциональные моменты. Да, я могу отругать ребенка. Но не криком и не приказом. Я работаю с ребенком как с человеком, который заслуживает уважения, даже когда что-то идет не так.

А секрет моего подхода простой:

Понимать причину поведения – если ребенок отвлекается или протестует, я не ругаю, а ищу причину. Устал? Не понимает задания? Это всегда о чем-то большем, чем просто "не хочет учиться".

Давать свободу в пределах структуры – дети не любят давления. Но когда есть четкие рамки (что, когда и зачем), им легче включаться в процесс.

Всегда вижу в ребенке личность – не "ученика №3 на 10:00", а маленького человека с характером, привычками, сильными и слабыми сторонами.

Мой подход – это обучение через понимание, а не через страх. Дети лучше всего учатся не у тех, кого боятся, а у тех, с кем им хорошо. Для меня это не просто слова – это ежедневная практика.

– В Советском Союзе примерно до 1980-х годов левши считались "не такими", их буквально переучивали писать правой рукой. Причем использовались разные методы – били указками, привязывали левую руку к стулу, травили. Вы обращаете на это внимание? Пытаетесь переучить детей?

– Хорошо, что я не росла во времена советской школы – этих методов и жестких подходов я не помню. Но знаю, что левшей действительно принудительно "переучивали", и последствия этого иногда отзываются даже во взрослом возрасте – в тревожности, нарушениях письма, концентрации, координации.

Лично я никогда не переучиваю левшей. Это не привычка – это физиологическая особенность мозга. У каждого из нас есть доминантная рука, и у леворуких детей она просто другая. Это не "недостаток", а естественная вариация развития. Моя задача – не изменить ребенка, а создать для него комфортные условия обучения. Если ребенок левша, мы подбираем удобную посадку, расположение тетради, разметку, специальные канцелярские инструменты. И все – процесс идет без стресса.

В современной педагогике давно уже отошли от идеи "всех под одну линейку". Поэтому леворукость – это не то, что нужно исправлять. Это то, что нужно понимать и принимать.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Вы сбрасываете родителям фото и видео занятий? Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечает, что это может создавать дополнительную нагрузку на учителей и имеет определенные риски.

– Я действительно иногда снимаю видео с занятий, но не по требованию, а потому что мне это нравится как часть творческого процесса и блогерской работы. Конечно, всегда с разрешения родителей. И всегда придерживаюсь принципа: не снимать, если ребенок или семья этого не хочет.

Это скорее о вдохновении и доверии, чем об "отчетности". Я считаю, что фото и видео могут быть полезными для демонстрации прогресса или подсказки, как заниматься дома, но не должны становиться обязанностью или требованием.

''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

– Недавно в соцсетях наткнулась на крик души учительницы начальных классов, которая жаловалась на родителей, которые "высасывают из нее энергию". Мол, со взрослыми бывает значительно труднее договориться и работать, чем с детьми. Украинские педагоги также часто рассказывают о неуважении родителей к их личному времени. Могут писать учителям сообщения и звонить вечером, на выходные и праздники. Вы ставите какие-то границы в общении с родителями?

– Да, я ставлю границы.

Я учитель, а не чат-бот, который отвечает 24/7.

Уважаю время родителей и ожидаю того же в ответ.

Чтобы иметь силы на детей, надо беречь себя.

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Дошкольное образование в УкраинеПодготовка детей к школеОльга Танаскова