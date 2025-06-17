"В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта". Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями
С героиней нашего интервью мы познакомились совершенно случайно. Просматривая рекомендованные видео в Instagram, наткнулась на филиппинский тест, который определяет физиологическую готовность ребенка к школе: мальчик или девочка должны выполнить простое упражнение – обхватить голову и дотянуться ладонью до уха. Дети, которые не могут справиться с заданием, не готовы идти в первый класс.
Автором вирусного ролика оказалась винницкая учительница Ольга Танаскова. Педагог работает с детьми почти 20 лет, также активно ведет соцсети, где делится фото и видео со своих занятий. Она считает, что каждый ребенок – это личность, а обучение не может происходить из-за страха. Почему в Украине учителей воспринимают как людей "второго сорта", какие ошибки делают родители во время самостоятельной подготовки детей к школе и сколько слов должен читать первоклассник? Об этом и многом другом – в интервью Танасковой для OBOZ.UA.
– Ольга, вы уже достаточно длительное время занимаетесь подготовкой к первому классу и репетиторством с учениками 1–4 классов. Не было желания делать это в стенах школы? Почему?
– На самом деле нет. Я создавала детский центр для собственного сына, когда ему было всего 2 года. Моей целью было дать ему качественную среду для развития, а не просто "организовать занятость". Поэтому вопрос "идти в школу" для меня даже не стоял.
К тому же мой подход к обучению и общению с детьми существенно отличается от того, как это обычно происходит в школе. В школе нужно четко следовать программе, которую, к сожалению, часто создают люди, далекие от реального опыта работы с детьми. А я считаю, что каждый ребенок – индивидуальность, поэтому и программу, и каждый урок я создаю в соответствии с его потребностями, темпом, интересами и психологическими особенностями.
– Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что в педагогические университеты обычно идут те, кто больше никуда не смог поступить. Соответственно и качество преподавания таких учителей оставляет желать лучшего. При этом, по последним прогнозам, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Ключевая причина – пренебрежение к умственному труду. Сколько, по вашему мнению, должны зарабатывать учителя, чтобы это считалось достойной зарплатой?
– В нашей стране действительно недостаточно ценится труд учителя. Низкая заработная плата – это не просто вопрос цифр. Это об отсутствии возможностей для развития: многие педагоги не могут позволить себе путешествия, качественное питание, занятия спортом, полноценный отдых. А без этого сложно оставаться вдохновенным, энергичным и открытым к изменениям. И как следствие – на учителей часто смотрят как на людей "второго сорта". Это очень болезненно и несправедливо. Поэтому те, кто хочет более достойной жизни, ищут другие пути. И это абсолютно нормально.
Достойная зарплата учителя, по моему мнению, – это не менее чем средний доход в сфере ІТ или финансов. Человек, который формирует мышление и ценности будущего поколения, должен зарабатывать столько, чтобы жить достойно, а не выживать.
– Ваши видео о филиппинском тесте на определение физиологической готовности ребенка к школе набрали просто бешеное количество просмотров – более 100 тысяч. Вы объясняли, что если ребенок 6-7 лет не может обхватить голову и дотянуться ладонью до уха, он не готов идти в первый класс. А если при этом он знает все буквы, читает по слогам, прибавляет и отнимает в пределах 10 и посещает кучу кружков? Что делать?
– Да, действительно, мои видео о филиппинском тесте набрали более 100 тысяч просмотров, и это неудивительно, ведь он очень прост в исполнении, занимает меньше минуты и вызывает интерес не только у родителей, но и у всех, кто просто хочет попробовать "на себе". Именно поэтому этот тест так быстро вирусится в соцсетях.
Но очень важно понимать: филиппинский тест – это лишь один из маркеров физиологической готовности, и он не может быть единственным критерием для принятия решения, стоит ли ребенку идти в школу. Даже если ребенок знает буквы, читает, считает и имеет кучу кружков – это не всегда означает, что он психологически, социально или эмоционально готов к системному школьному обучению.
Поэтому я часто провожу прямые эфиры и много рассказываю о комплексном понятии школьной готовности: физиологической, интеллектуальной, эмоционально-волевой, социальной. Все объясняю просто и доступно, чтобы родители смогли ничего не пропустить и приняли взвешенное решение.
– Если подытожить: как понять, что ребенок готов к школе?
– Как понять? Вот базовые шаги:
– Когда следует начинать подготовку ребенка к школе, чтобы не отбить интерес к учебе?
– На самом деле подготовка к школе начинается с рождения – именно тогда, когда у ребенка начинают развиваться познавательные функции: первая погремушка, первая книжечка, первое "агу" – это уже элементы обучения.
Но если говорить о целенаправленной подготовке, то я рекомендую начинать примерно за два года до школы. Так у ребенка будет достаточно времени, чтобы постепенно и без стресса сформировать все необходимые навыки. Можно начать и за год – этого тоже бывает достаточно, если занятия системные.
А вот когда родители вспоминают о подготовке за месяц до школы, результат, к сожалению, часто будет очень поверхностным, и это может привести к трудностям в обучении и потере мотивации уже на старте.
– Какие самые распространенные ошибки, по вашему мнению, делают родители при самостоятельной подготовке детей к школе? Как НЕ надо учить читать и считать?
– Очень уместный вопрос. Вот самые распространенные ошибки:
Подготовка к школе – это не про "быстрее, больше, сложнее", а про постепенное формирование базовых навыков в комфортном темпе.
-– Недавно разговаривала с подругой, которая уже много лет живет в Португалии. Она была искренне удивлена, что мой сын в неполных 5 лет достаточно хорошо читает. Говорит, что в португальских школах около половины первоклассников не умеют этого делать, мол, это задача педагогов. Что думаете по этому поводу? В каком возрасте стоит учить ребенка читать?
– Мы действительно живем в разных образовательных реальностях. В странах Европы, в частности в Португалии, начало обучения в школе – это старт развития базовых академических навыков, в частности чтения. Все заложено в программу: ребенок приходит без умения читать – и этому его учат постепенно, в течение первого года.
В Украине ситуация другая. Хотя в Базовом компоненте дошкольного образования не прописано прямо, что ребенок должен читать, на практике все иначе. Когда ребенок приходит в 1 класс, никто постепенно не выводит его на навык чтения. Стоит только развернуть букварь Болшаковой, чтобы увидеть: буквы подаются очень быстро, буквально по несколько в неделю, и уже с первых страниц требуется чтение простых слов.
Поэтому, к сожалению, родителям приходится самостоятельно готовить ребёнка к школе – чтобы он хотя бы знал буквы, понимал, как образуются слоги, имел сформированную речь и достаточный словарный запас.
Когда стоит начинать обучение чтению? Все зависит от готовности ребенка. Оптимально – 5–6 лет, но без принуждения. Если есть интерес, можно начинать раньше. Главное – не делать это "поперек развития", то есть без базовых речевых и когнитивных навыков.
– Сколько слов должен читать ребенок в первом классе? Для чего вообще нужна техника чтения? Помню, я всегда читала быстро: в первом классе даже установила рекорд – 102 слова в минуту. Но не могу сказать, что считаю это каким-то преимуществом во взрослой жизни. Сейчас также читаю очень быстро, но ловлю себя на том, что это плохо влияет на уровень восприятия и воспроизведения текста.
– В первом классе, согласно государственным требованиям, на конец года ориентир – 25-30 слов в минуту. Но это не должно быть главной целью. Гораздо важнее понимание текста, умение пересказать, дать ответ на вопрос, выразить мнение о прочитанном.
И если ребенок читает медленно, но понимает, что читает, это гораздо ценнее, чем "рекорды на секундомер".
– Почему детям важно изучать стихи наизусть? Как это влияет на развитие их умственных способностей?
– Сегодня, к сожалению, все меньше родителей учат стихи с детьми, а это одно из самых простых и одновременно самых эффективных упражнений для развития мышления. Зачем детям стихи?
– С какими детьми вам труднее всего работать? Вы повышаете голос на учеников? В чем ваш секрет обучения?
– Трудно не с детьми, а с ожиданиями взрослых – когда хотят "результат за два занятия", "чтобы читал и писал", но при этом ребенок еще не готов к этому ни психологически, ни физиологически.
Если говорить честно, иногда бывают эмоциональные моменты. Да, я могу отругать ребенка. Но не криком и не приказом. Я работаю с ребенком как с человеком, который заслуживает уважения, даже когда что-то идет не так.
А секрет моего подхода простой:
Понимать причину поведения – если ребенок отвлекается или протестует, я не ругаю, а ищу причину. Устал? Не понимает задания? Это всегда о чем-то большем, чем просто "не хочет учиться".
Давать свободу в пределах структуры – дети не любят давления. Но когда есть четкие рамки (что, когда и зачем), им легче включаться в процесс.
Всегда вижу в ребенке личность – не "ученика №3 на 10:00", а маленького человека с характером, привычками, сильными и слабыми сторонами.
Мой подход – это обучение через понимание, а не через страх. Дети лучше всего учатся не у тех, кого боятся, а у тех, с кем им хорошо. Для меня это не просто слова – это ежедневная практика.
– В Советском Союзе примерно до 1980-х годов левши считались "не такими", их буквально переучивали писать правой рукой. Причем использовались разные методы – били указками, привязывали левую руку к стулу, травили. Вы обращаете на это внимание? Пытаетесь переучить детей?
– Хорошо, что я не росла во времена советской школы – этих методов и жестких подходов я не помню. Но знаю, что левшей действительно принудительно "переучивали", и последствия этого иногда отзываются даже во взрослом возрасте – в тревожности, нарушениях письма, концентрации, координации.
Лично я никогда не переучиваю левшей. Это не привычка – это физиологическая особенность мозга. У каждого из нас есть доминантная рука, и у леворуких детей она просто другая. Это не "недостаток", а естественная вариация развития. Моя задача – не изменить ребенка, а создать для него комфортные условия обучения. Если ребенок левша, мы подбираем удобную посадку, расположение тетради, разметку, специальные канцелярские инструменты. И все – процесс идет без стресса.
В современной педагогике давно уже отошли от идеи "всех под одну линейку". Поэтому леворукость – это не то, что нужно исправлять. Это то, что нужно понимать и принимать.
– Вы сбрасываете родителям фото и видео занятий? Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечает, что это может создавать дополнительную нагрузку на учителей и имеет определенные риски.
– Я действительно иногда снимаю видео с занятий, но не по требованию, а потому что мне это нравится как часть творческого процесса и блогерской работы. Конечно, всегда с разрешения родителей. И всегда придерживаюсь принципа: не снимать, если ребенок или семья этого не хочет.
Это скорее о вдохновении и доверии, чем об "отчетности". Я считаю, что фото и видео могут быть полезными для демонстрации прогресса или подсказки, как заниматься дома, но не должны становиться обязанностью или требованием.
– Недавно в соцсетях наткнулась на крик души учительницы начальных классов, которая жаловалась на родителей, которые "высасывают из нее энергию". Мол, со взрослыми бывает значительно труднее договориться и работать, чем с детьми. Украинские педагоги также часто рассказывают о неуважении родителей к их личному времени. Могут писать учителям сообщения и звонить вечером, на выходные и праздники. Вы ставите какие-то границы в общении с родителями?
– Да, я ставлю границы.
Я учитель, а не чат-бот, который отвечает 24/7.
Уважаю время родителей и ожидаю того же в ответ.
Чтобы иметь силы на детей, надо беречь себя.
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