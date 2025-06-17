''В Украине на учителей часто смотрят как на людей второго сорта''. Педагог – о низких зарплатах, неправильной подготовке к школе и границах с родителями

С героиней нашего интервью мы познакомились совершенно случайно. Просматривая рекомендованные видео в Instagram, наткнулась на филиппинский тест, который определяет физиологическую готовность ребенка к школе: мальчик или девочка должны выполнить простое упражнение – обхватить голову и дотянуться ладонью до уха. Дети, которые не могут справиться с заданием, не готовы идти в первый класс.

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Автором вирусного ролика оказалась винницкая учительница Ольга Танаскова. Педагог работает с детьми почти 20 лет, также активно ведет соцсети, где делится фото и видео со своих занятий. Она считает, что каждый ребенок – это личность, а обучение не может происходить из-за страха. Почему в Украине учителей воспринимают как людей "второго сорта", какие ошибки делают родители во время самостоятельной подготовки детей к школе и сколько слов должен читать первоклассник? Об этом и многом другом – в интервью Танасковой для OBOZ.UA.

– Ольга, вы уже достаточно длительное время занимаетесь подготовкой к первому классу и репетиторством с учениками 1–4 классов. Не было желания делать это в стенах школы? Почему?

– На самом деле нет. Я создавала детский центр для собственного сына, когда ему было всего 2 года. Моей целью было дать ему качественную среду для развития, а не просто "организовать занятость". Поэтому вопрос "идти в школу" для меня даже не стоял.

К тому же мой подход к обучению и общению с детьми существенно отличается от того, как это обычно происходит в школе. В школе нужно четко следовать программе, которую, к сожалению, часто создают люди, далекие от реального опыта работы с детьми. А я считаю, что каждый ребенок – индивидуальность, поэтому и программу, и каждый урок я создаю в соответствии с его потребностями, темпом, интересами и психологическими особенностями.

– Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук считает, что в педагогические университеты обычно идут те, кто больше никуда не смог поступить. Соответственно и качество преподавания таких учителей оставляет желать лучшего. При этом, по последним прогнозам, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Ключевая причина – пренебрежение к умственному труду. Сколько, по вашему мнению, должны зарабатывать учителя, чтобы это считалось достойной зарплатой?

– В нашей стране действительно недостаточно ценится труд учителя. Низкая заработная плата – это не просто вопрос цифр. Это об отсутствии возможностей для развития: многие педагоги не могут позволить себе путешествия, качественное питание, занятия спортом, полноценный отдых. А без этого сложно оставаться вдохновенным, энергичным и открытым к изменениям. И как следствие – на учителей часто смотрят как на людей "второго сорта". Это очень болезненно и несправедливо. Поэтому те, кто хочет более достойной жизни, ищут другие пути. И это абсолютно нормально.

Достойная зарплата учителя, по моему мнению, – это не менее чем средний доход в сфере ІТ или финансов. Человек, который формирует мышление и ценности будущего поколения, должен зарабатывать столько, чтобы жить достойно, а не выживать.

– Ваши видео о филиппинском тесте на определение физиологической готовности ребенка к школе набрали просто бешеное количество просмотров – более 100 тысяч. Вы объясняли, что если ребенок 6-7 лет не может обхватить голову и дотянуться ладонью до уха, он не готов идти в первый класс. А если при этом он знает все буквы, читает по слогам, прибавляет и отнимает в пределах 10 и посещает кучу кружков? Что делать?

– Да, действительно, мои видео о филиппинском тесте набрали более 100 тысяч просмотров, и это неудивительно, ведь он очень прост в исполнении, занимает меньше минуты и вызывает интерес не только у родителей, но и у всех, кто просто хочет попробовать "на себе". Именно поэтому этот тест так быстро вирусится в соцсетях.

Но очень важно понимать: филиппинский тест – это лишь один из маркеров физиологической готовности, и он не может быть единственным критерием для принятия решения, стоит ли ребенку идти в школу. Даже если ребенок знает буквы, читает, считает и имеет кучу кружков – это не всегда означает, что он психологически, социально или эмоционально готов к системному школьному обучению.

Поэтому я часто провожу прямые эфиры и много рассказываю о комплексном понятии школьной готовности: физиологической, интеллектуальной, эмоционально-волевой, социальной. Все объясняю просто и доступно, чтобы родители смогли ничего не пропустить и приняли взвешенное решение.

– Если подытожить: как понять, что ребенок готов к школе?

– Как понять? Вот базовые шаги:

1. Пройти осмотр у профильных специалистов – в частности логопеда, невропатолога, офтальмолога, ЛОРа. Это поможет вовремя заметить и устранить барьеры, которые могут помешать обучению. 2. Пройти тестирование на интеллектуальную готовность – оно покажет, сформировано ли логическое мышление, память, внимание, представление о мире и т.д. 3. Узнать заранее, что должен знать и уметь ребенок, идя в школу – ознакомьтесь с требованиями Базового компонента дошкольного образования. 4. Оценить сформированность ключевых навыков – самостоятельность, коммуникация, способность слушать и выполнять инструкции, мелкая моторика, контроль эмоций. 5. Прислушаться к советам воспитателей и учителей, которые работают с вашим ребенком – они часто видят то, что родители могут не заметить.

– Когда следует начинать подготовку ребенка к школе, чтобы не отбить интерес к учебе?

– На самом деле подготовка к школе начинается с рождения – именно тогда, когда у ребенка начинают развиваться познавательные функции: первая погремушка, первая книжечка, первое "агу" – это уже элементы обучения.

Но если говорить о целенаправленной подготовке, то я рекомендую начинать примерно за два года до школы. Так у ребенка будет достаточно времени, чтобы постепенно и без стресса сформировать все необходимые навыки. Можно начать и за год – этого тоже бывает достаточно, если занятия системные.

А вот когда родители вспоминают о подготовке за месяц до школы, результат, к сожалению, часто будет очень поверхностным, и это может привести к трудностям в обучении и потере мотивации уже на старте.

– Какие самые распространенные ошибки, по вашему мнению, делают родители при самостоятельной подготовке детей к школе? Как НЕ надо учить читать и считать?

– Очень уместный вопрос. Вот самые распространенные ошибки:

Изучение букв "названиями" – например, говорить "эм", "бе", "ка" вместо звуков [м], [б], [к]. Это очень усложняет процесс чтения. Чтение через "сложение букв" – когда ребенка учат читать так: "эм" + "а" = "ма". Это не работает – дети путаются и теряют логику чтения. Изучение прописных букв до школы – это лишняя нагрузка на моторику и психику. Сначала ребенок должен научиться писать печатными. Обучение математике в пределах 20 в 5–6 лет – в этом возрасте ребенок должен уверенно оперировать числами в пределах 10. Далее – постепенно. Чтение "на скорость" – это создает стресс и формирует отвращение к самому процессу. Требование пересказывать прочитанное "как в школе" – ребенок еще не имеет сформированного навыка связной речи, и это может вызвать блокировку.

Подготовка к школе – это не про "быстрее, больше, сложнее", а про постепенное формирование базовых навыков в комфортном темпе.

-– Недавно разговаривала с подругой, которая уже много лет живет в Португалии. Она была искренне удивлена, что мой сын в неполных 5 лет достаточно хорошо читает. Говорит, что в португальских школах около половины первоклассников не умеют этого делать, мол, это задача педагогов. Что думаете по этому поводу? В каком возрасте стоит учить ребенка читать?

– Мы действительно живем в разных образовательных реальностях. В странах Европы, в частности в Португалии, начало обучения в школе – это старт развития базовых академических навыков, в частности чтения. Все заложено в программу: ребенок приходит без умения читать – и этому его учат постепенно, в течение первого года.

В Украине ситуация другая. Хотя в Базовом компоненте дошкольного образования не прописано прямо, что ребенок должен читать, на практике все иначе. Когда ребенок приходит в 1 класс, никто постепенно не выводит его на навык чтения. Стоит только развернуть букварь Болшаковой, чтобы увидеть: буквы подаются очень быстро, буквально по несколько в неделю, и уже с первых страниц требуется чтение простых слов.

Поэтому, к сожалению, родителям приходится самостоятельно готовить ребёнка к школе – чтобы он хотя бы знал буквы, понимал, как образуются слоги, имел сформированную речь и достаточный словарный запас.

Когда стоит начинать обучение чтению? Все зависит от готовности ребенка. Оптимально – 5–6 лет, но без принуждения. Если есть интерес, можно начинать раньше. Главное – не делать это "поперек развития", то есть без базовых речевых и когнитивных навыков.

– Сколько слов должен читать ребенок в первом классе? Для чего вообще нужна техника чтения? Помню, я всегда читала быстро: в первом классе даже установила рекорд – 102 слова в минуту. Но не могу сказать, что считаю это каким-то преимуществом во взрослой жизни. Сейчас также читаю очень быстро, но ловлю себя на том, что это плохо влияет на уровень восприятия и воспроизведения текста.

– В первом классе, согласно государственным требованиям, на конец года ориентир – 25-30 слов в минуту. Но это не должно быть главной целью. Гораздо важнее понимание текста, умение пересказать, дать ответ на вопрос, выразить мнение о прочитанном.

И если ребенок читает медленно, но понимает, что читает, это гораздо ценнее, чем "рекорды на секундомер".

– Почему детям важно изучать стихи наизусть? Как это влияет на развитие их умственных способностей?

– Сегодня, к сожалению, все меньше родителей учат стихи с детьми, а это одно из самых простых и одновременно самых эффективных упражнений для развития мышления. Зачем детям стихи?

Развитие памяти. Механическая память – основа для обучения в младшем школьном возрасте. Заучивание стихов тренирует способность запоминать, удерживать информацию и воспроизводить ее.

Механическая память – основа для обучения в младшем школьном возрасте. Заучивание стихов тренирует способность запоминать, удерживать информацию и воспроизводить ее. Обогащение речи. Стихи – это красиво структурированная речь. Благодаря им дети запоминают новые слова, выражения, рифмы и интонации.

Стихи – это красиво структурированная речь. Благодаря им дети запоминают новые слова, выражения, рифмы и интонации. Развитие внимания и слухового восприятия. Чтобы запомнить стихотворение, нужно сосредоточиться. Это помогает формировать навыки концентрации.

Чтобы запомнить стихотворение, нужно сосредоточиться. Это помогает формировать навыки концентрации. Улучшение артикуляции и речевой моторики. Четкое проговаривание стихотворения вслух развивает дикцию, темп речи, интонацию.

Четкое проговаривание стихотворения вслух развивает дикцию, темп речи, интонацию. Формирование образного мышления. Поэзия – это всегда образы. Представить, что "облачко плывет" или что "солнышко смеется" – это не просто красота речи, это формирование абстрактного и ассоциативного мышления.

– С какими детьми вам труднее всего работать? Вы повышаете голос на учеников? В чем ваш секрет обучения?

– Трудно не с детьми, а с ожиданиями взрослых – когда хотят "результат за два занятия", "чтобы читал и писал", но при этом ребенок еще не готов к этому ни психологически, ни физиологически.

Если говорить честно, иногда бывают эмоциональные моменты. Да, я могу отругать ребенка. Но не криком и не приказом. Я работаю с ребенком как с человеком, который заслуживает уважения, даже когда что-то идет не так.

А секрет моего подхода простой:

Понимать причину поведения – если ребенок отвлекается или протестует, я не ругаю, а ищу причину. Устал? Не понимает задания? Это всегда о чем-то большем, чем просто "не хочет учиться".

Давать свободу в пределах структуры – дети не любят давления. Но когда есть четкие рамки (что, когда и зачем), им легче включаться в процесс.

Всегда вижу в ребенке личность – не "ученика №3 на 10:00", а маленького человека с характером, привычками, сильными и слабыми сторонами.

Мой подход – это обучение через понимание, а не через страх. Дети лучше всего учатся не у тех, кого боятся, а у тех, с кем им хорошо. Для меня это не просто слова – это ежедневная практика.

– В Советском Союзе примерно до 1980-х годов левши считались "не такими", их буквально переучивали писать правой рукой. Причем использовались разные методы – били указками, привязывали левую руку к стулу, травили. Вы обращаете на это внимание? Пытаетесь переучить детей?

– Хорошо, что я не росла во времена советской школы – этих методов и жестких подходов я не помню. Но знаю, что левшей действительно принудительно "переучивали", и последствия этого иногда отзываются даже во взрослом возрасте – в тревожности, нарушениях письма, концентрации, координации.

Лично я никогда не переучиваю левшей. Это не привычка – это физиологическая особенность мозга. У каждого из нас есть доминантная рука, и у леворуких детей она просто другая. Это не "недостаток", а естественная вариация развития. Моя задача – не изменить ребенка, а создать для него комфортные условия обучения. Если ребенок левша, мы подбираем удобную посадку, расположение тетради, разметку, специальные канцелярские инструменты. И все – процесс идет без стресса.

В современной педагогике давно уже отошли от идеи "всех под одну линейку". Поэтому леворукость – это не то, что нужно исправлять. Это то, что нужно понимать и принимать.

– Вы сбрасываете родителям фото и видео занятий? Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отмечает, что это может создавать дополнительную нагрузку на учителей и имеет определенные риски.

– Я действительно иногда снимаю видео с занятий, но не по требованию, а потому что мне это нравится как часть творческого процесса и блогерской работы. Конечно, всегда с разрешения родителей. И всегда придерживаюсь принципа: не снимать, если ребенок или семья этого не хочет.

Это скорее о вдохновении и доверии, чем об "отчетности". Я считаю, что фото и видео могут быть полезными для демонстрации прогресса или подсказки, как заниматься дома, но не должны становиться обязанностью или требованием.

– Недавно в соцсетях наткнулась на крик души учительницы начальных классов, которая жаловалась на родителей, которые "высасывают из нее энергию". Мол, со взрослыми бывает значительно труднее договориться и работать, чем с детьми. Украинские педагоги также часто рассказывают о неуважении родителей к их личному времени. Могут писать учителям сообщения и звонить вечером, на выходные и праздники. Вы ставите какие-то границы в общении с родителями?

– Да, я ставлю границы.

Я учитель, а не чат-бот, который отвечает 24/7.

Уважаю время родителей и ожидаю того же в ответ.

Чтобы иметь силы на детей, надо беречь себя.

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