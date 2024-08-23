Что такое 'филиппинский тест' на готовность ребенка к школе

В дошкольный период у малышей происходит "скачок в росте", результатом которого становится опережение развития конечностей по сравнению с туловищем. Особенность такого физиологического процесса положена в основу филиппинского теста.

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В частности он помогает охарактеризовать биологический возраст ребенка, отразить степень развития скелета и уровень созревания нервной системы. Кроме того, благодаря такому способу можно проверить показатель морфофункциональной зрелости организма. Подробности, как узнать физическую готовность малыша к обучению в школе благодаря филиппинскому тесту, рассказал кандидат психологических наук Юрий Савченко на портале Педрада.

Чтобы узнать, готов ребенок к школе согласно филиппинскому тесту, нужно попросить дошкольника прикоснуться правой рукой к левому уху, проведя конечностью над головой. Специалист объясняет, что ребенок в 4-5 лет не сможет этого сделать, ведь руки еще слишком короткие.

"В период от пяти до семи лет у ребенка значительно ускоряется рост тела в длину – происходит так называемый полуростовой скачок. К тому же конечности значительно опережают рост туловища. Эта особенность физиологического роста старшего дошкольника положена в основу диагностического задания – "Филиппинский тест" , – сообщает Савченко.

В случае, если ребенок успешно выполняет задание, это указывает на уровень физиологического развития и отражает способность головного мозга воспринимать и обрабатывать информацию.

В период завершения "скачка в росте" осуществляется созревание механизма мышечной координации. Это становится видно по тому, что ребенок, например, лучше ловит мяч или может бросить его в цель. Такие процессы происходят благодаря усовершенствованию мелкой моторики рук, развитию скелетных мышц, созреванию мозговых центров и совершенствованию психических функций.

"Особенности развития скелетных мышц и уровень скоординированности движений обычно определяют внешний вид ребенка в старшем дошкольном возрасте", – отмечает специалист.

По мнению экспертов, если ребенок начинает обучение в школе до того, как у него происходит "скачок в росте", он может иметь проблемы с психическим здоровьем, а образование вызывает сложности.

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