Филиппинский тест: как определить готовность ребенка 6-7 лет идти в школу

Филиппинский тест определяет физиологическую готовность ребенка к школе. Так, мальчик или девочка должны выполнить простое упражнение. А именно, охватить голову и дотянуться ладонью до уха.

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Те дети, которые не могут выполнить такую задачу, не готовы идти в первый класс. Методикой поделилась репетитор Ольга Танаскова в Instagram.

"Ребенок поднимает правую, или левую руку, в зависимости от того, он правша или левша. Моя рука должна охватить голову и кистью достать до уха. Если у ребенка так получается, значит он физиологически готов к школе", – делится репетитор.

Обычно дети, которым 4-5 лет не могут выполнить такое задание. Иногда бывает так, что мальчики и девочки показывают одинаковый уровень знаний, но кто-то не достает рукой до уха.

"Проверьте готовность ребенка к школе. Не только по филиппинскому тесту. Готовность к школе – это не только о знании. Это еще и о физиологической зрелости, о теле, которое должно быть готово к нагрузке", – объясняет Танаскова.

Перед тем, как дети будут идти в первый класс, они должны обладать определенными навыками. Как-то языково-литературными, математическими и социально-эмоциональными.

Мальчика или девочку считают неготовыми к школе, если они настроены только на игру, не проявляют самостоятельность, неуправляемы и слишком возбудимы, им трудно сосредоточиться на задании и понять его. Также о неготовности говорит недостаточный уровень знаний об окружающем мире, невозможность сравнить предметы, серьезные нарушения речевого развития и проблемы общения со сверстниками или взрослыми.

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