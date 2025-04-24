Что должен знать ребенок перед 1 классом

Репетитор Ольга Танаскова поделилась перечнем знаний, которыми должны обладать дети, прежде чем пойти в первый класс. По словам педагога, эти требования определены государственным стандартом Базового компонента дошкольного образования.

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В Instagram Танаскова рассказала, что дети должны уметь называть свое имя и фамилию, своей семьи и знать адрес проживания. Также важно, чтобы мальчики и девочки могли составлять предложения и перессказывать сказку или историю. Эти навыки относятся к речи и мышлению.

К математической готовности относят счет до 10, умение сравнивать: больше-меньше, длиннее-короче, распознавание фигур, ориентирование в пространстве.

Учитывая внимание, память и воображение, будущие первоклассники должны сосредотачиваться 10–15 минут, запоминать и воспроизводить информацию, выполнять последовательные инструкции.

Также дети самостоятельно должны уметь одеваться и складывать вещи, ухаживать за собой и просить о помощи.

Социальные навыки предполагают общение с детьми и взрослыми, умение договариваться, ожидание очереди и соблюдения правил.

Необходимое физическое развитие, где будущие школьники должны бегать, прыгать, держать равновесие, пользоваться ножницами, карандашом, рисовать простые формы, заштриховывать.

В то же время, дошкольники не должны обязательно уметь читать. По словам Танасковой, важно, чтобы дети слышали первый и последний звук в слове, делили слова на слоги, различали согласные и громкие и имели интерес к чтению.

Также ребята должны знать названия животных, растений, овощей и фруктов. Уметь ориентироваться в порах года, днях недели, частях суток, понимать простые природные явления и иметь представление о правилах безопасности дома и на улице.

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