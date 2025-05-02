'Неужели такое недоверие к учителям?' Украинцы поддержали идею отказа от школьных фотоотчетов

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратилась в органы управления образования с просьбой не требовать у учителей фото и видеоотчетов. По ее словам, кроме рисков безопасности, это дополнительно нагружает учителей.

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В сообщении в Facebook Лещик отметила, что прежде чем фотографировать детей и выкладывать снимки в сеть, учебные заведения должны получить разрешение от родителей. По мнению образовательного омбудсмена, получать согласие необходимо каждый раз, ведь это будет способствовать большей защите детей и уменьшит необоснованное количество фотоотчетов.

"Как образовательный омбудсмен получаю уведомления от педагогов о требованиях как от руководителей учебных заведений, так и от органов управления создавать, размещать на школьных ресурсах и присылать им такие фотоотчеты. Органы управления могут обнародовать эти фотографии уже на собственных сайтах, а то, как и где хранятся и используются отправляемые фотографии, часто остается неизвестным", – сообщила Лещик.

"Прошу органы управления не требовать от педагогических работников размещения фото и видео детей и отправки фото и видеоотчетов, ведь кроме рисков безопасности, это также возлагает дополнительную нагрузку на учителей", – добавила она.

Украинцы поддержали инициативу образовательного омбудсмена и считают, что лучше сохранять конфиденциальность, а не распространять фото детей.

"Для чего эти отчеты? Неужели такое недоверие к учителям что нужно все подтверждать фото/видео. В такое время живем, наоборот, нужно сохранять конфиденциальность. Спасибо Вам за Вашу позицию".

"Это преступление и точка. В будущем все это будет иметь негативные, трагические последствия".

"Спасибо, Надежда, за здравый смысл. Боюсь, правда, что не перестанут требовать фотоотчетов, зато будут требовать еще и разрешений".

"Еще из комсомольской юности педагоги пенсионного и предпенсионного возраста усвоили, главное – хорошо отчитаться. Работа – ерунда, главное – отчет. Образование еще долго будет выходить из комсомола".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сообщение об отчетах в садах и школах вызвало дискуссию в сети.

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