''Когда вы учитесь? Зачем выкладывать фото детей?'' Сообщение об отчетах в садах и школах вызвало дискуссию в сети

Украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк удивлена, когда ее коллеги успевают учить детей, ведь они фотографируют почти каждый шаг школьников и выкладывают это в интернет. Она делится, что каждый день наталкивается на разные фотоотчеты педагогов и не понимает для чего это делать.

Об этом работница образования написала в Facebook. Она посоветовала коллегам перечитать и следовать должностным инструкциям. По словам учительницы, педагоги так увлеклись этим делом, что будто бы устраивают соревнования, выставляя фото со школьниками.

"Коллеги, каждый день мы наталкиваемся на фотоотчеты из разных школ: флешмобы, конкурсы, праздники, игры, проекты. Не буду всего перечислять, потому что и так не все вспомню. Одни первее других. Да, конечно, иногда что-то надо провести с детьми, чтобы и полезное, и поучительное, и чтобы немного развлечься и отдохнуть. Но зачем все лепить в интернет? Больше всего меня удивляет: а когда же вы учитесь?", – написала Гребенюк.

Видео дня

Она рассказала, что сама может публиковать фотоотчеты, однако на них нет детей и они для того, чтобы поделиться опытом своей работы. Кроме того, педагог отмечает, что все фотографии или видео со своими учениками выкладывает в закрытую группу, где есть только родители и их родственники.

По ее словам, это своего рода "Книга школьной жизни", которую продолжит следующий классный руководитель, чтобы у детей и родителей сохранилась память о годах обучения.

Также доступ к таким материалам может получить дирекция, если она хочет просмотреть работу с классом.

"Учителя, читайте свои должностные инструкции и четко следуйте тому, что там пишется. А там точно нет абзаца: все фотографировать и выкладывать в интернет для всех желающих! Также вам в помощь п.6 статьи 54 Закона Украины Об образовании и статье 24 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", – подытожила Гребенюк.

Некоторые коллеги согласились с мнением педагога и отметили, что фото не всегда показывают настоящую работу, а когда процесс интересный, то больше погружаешься в него, забывая о таком отчете.

"Полностью соглашаюсь с вами. Я тоже не поклонник фото в интернете. Не хочу никого обидеть, потому что ситуации бывают разные, но это выглядит как "показуха". И не всегда фото показывают настоящую работу, а только фото".

"Абсолютно согласна с Вами. Когда ты проводишь что-то действительно интересное для детей, то сам погружаешься настолько, что о фото вспоминаешь только после завершения. В такие моменты ловлю себя на мысли, что безразлично на фото, я работаю ради эмоций детей, а они будут более памятными. Ведь когда нужен отчет, то мнения лишь об одном: как поймать интересный кадр и никакого удовольствия от работы".

В то же время нашлись и те учителя, которые уверяли, что их обязывают отчитываться о работе.

"Различные ситуации. Область сбрасывает конкурсы, челенджи, в которых дети не просто принимают участие на страницах своего класса, а все рисунки, стихи, фото в вышиванках, с животными должны выставляться в Facebook. Все фотографии, о которых вы пишете, это не бзик учителя, это то, что от него требует завуч, от завуча кто-то выше и т.д. Знаю работу завуча, где постоянно нужно сдавать мероприятия и подтверждать фото. Это может быть: "не видно работы классного руководителя", "не освещается работа школы". А вообще это сбрасываемая сверху глупость. Мои коллеги также за то, чтобы в классе проводить те мероприятия, которые нужны именно своим ученикам. Непонятно, кому и зачем это нужно".

"Ежедневно приходит множество приказов. Вот сегодня день спорта, завтра – день здоровья, в понедельник был день смеха. И за все надо отчитаться и отправить информацию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за каникул для учителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!