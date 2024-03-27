''А педсовет? А двор школы убрать?'' В сети возникла дискуссия из-за каникул для учителей

В одной из социальных сетей возникла дискуссия из-за каникул. Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук попросил поделиться пользователей, отдыхают ли где-то не только школьники, но и учителя. Оказалось, что такие учреждения есть, однако существуют и такие, где педагоги должны посетить за это время педсоветы, заседания школьных методических объединений и убрать двор.

Поделиться работников образования опытом Ликарчук призвал в Facebook. Немало пользователей уверяли, что многое зависит от принимающего решения руководителя учебного заведения – дать отдохнуть учителям или нет.

"Найдется хотя бы одна школа в Украине, в которой весенние каникулы есть не только для учеников, а для учителей также. Поделитесь такой невероятной для украинских реалий историей", – написал бывший глава УЦОКО.

"А еще обязательно совещание, педсовет, педчитание, заседание ШМО и т. д. И двор школы тоже нужно убрать", – ответила одна из педагогов.

Ее поддержали и другие коллеги, иронизировавшие над тем, что учителя "и так ничего не делают".

Видео дня

"Нет, мы на работе. А что учителя должны отдохнуть? Они ведь и так ничего не делают".

"В нашей школе тоже неделя труда, аттестация, работа с документами, педсовет, заседание МО, тренинги. Кто хочет отдохнуть тот пишет за свой счет, экономит средства для администрации ОТГ".

"Вот так. Какие каникулы? Каждый день придумывали какие-то заседания м/о, заседание сопровождения инклюзии, то еще какая-нибудь фигня, чтобы не дай Бог, чтобы учитель нашел время для себя. На зимних каникулах вообще было все под "расписку в журнале", пока не спросила, не прихожу ли я иногда в тюрьму".

В то же время откликнулись руководители учебных заведений и педагоги, которые рассказывали о другом опыте своего учительства.

"Есть, конечно! Все зависит от руководителя заведения, которое заботится о людях".

"В понедельник проводим педсовет и до конца недели учителя свободны".

"В нашем лицее учителя тоже на каникулах! А я с заместителями работаю. Хотя, позабочусь и о моих админколлегах".

Нашелся и тот, кто отметил, что педагоги отдыхают круглый год.

"Для некоторых учителей каникулы целый год. Даже, не беспокоятся о своей работе, пришли, что-то пробубнели, воздушная тревога, делайте дома. Зарплату получили практически как отпускные".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда заканчивается 2023/2024 учебный год и сколько будут продолжаться летние каникулы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!