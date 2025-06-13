''Ребенок не знает, какая на ощупь трава, дерево или мяч''. Педагог – о гиперопеке, русском языке в садиках и ошибке с мультиками, которую делают родители

Украинский педагог и логопед Оксана Лавриненко работает с детьми уже почти 30 лет и как никто другой знает секреты воспитания счастливых и успешных личностей. Почему гаджеты – это трагедия современного поколения, а видеоигры и гиперопека со стороны родителей до добра не доведут? Как правильно смотреть мультики и что делать с русским языком в детских садах?

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Об этом и многом другом читайте во второй части нашего интервью. Во время первого разговора с OBOZ.UA Оксана Лавриненко рассказала, как определить готовность ребенка к школе, на какие "красные флажки" обращать внимание взрослым и что не так с сюсюканьем с младенцами.

– В прошлом году было проведено исследование, которое показало, что каждый пятый ребенок дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком. Какая ситуация в вашем садике? Считаю, что мне в этом плане очень повезло, потому что в группе, где учится мой четырехлетний сын, на русском общаются только двое детей из 13. И это одна из весомых причин, почему он посещает частный детский сад. Знаю, что во многих государственных учреждениях дошкольного образования все значительно хуже.

– В последнее время я заметила, что очень много молодых родителей сознательно перешли на украинский дома. И если дома общаются на украинском, – а в садике однозначно педагоги разговаривают на государственном! – то и дети быстрее переходят на украинский. Конечно, есть и русскоязычные воспитанники, а если это еще и лидеры группы, другие могут за ними повторять.

Вообще повторение – это проблематика дошкольного возраста. Например, у моего ребенка не было проблем со звуковым языком, но мы два раза съезжали на неправильные звуки, потому что в группе был ребенок, который ему очень нравился, и он говорил неправильно. Мой ребенок настолько быстро перенял это неправильное произношение, что мы садились и просто начинали автоматизировать правильное, которое было до того. Так же бывает, конечно, и в группе. Но поскольку все педагоги общаются на украинском, мы поддерживаем украинский, поддерживаем детей, которые говорят на украинском, я думаю, что в будущем будет легче.

– Как вы считаете, кто виноват в том, что 20% современного поколения детей не понимает украинский язык? Известный актер Богдан Бенюк попал в громкий скандал, потому что предложил бить детей, которые общаются на русском языке. Вы как-то мотивируете своих воспитанников учить украинский?

– Действительно, проблема с языком и речью существует, но мне кажется, по крайней мере хочется верить, что сейчас все переходят на украинский. Дошкольные учреждения всегда говорили только на украинском. Я не помню, честно говоря, когда занятия в детских садах были на русском языке.

Мы очень любим организовывать украинские праздники, приглашаем родителей к фотозонам, просим надевать вышиванки, украинскую национальную одежду. Я вижу, как родители это поддерживают, как дети это любят, и не только на праздники.

Не хотелось бы говорить о политике, но думаю, что постепенно мы все же выйдем на тот уровень, когда все будут говорить на нашем родном языке.

– Почти все дети смотрят мультики. Как, по вашему мнению, бороться с русскоязычным контентом на YouTube? Какие мультфильмы вы бы рекомендовали показывать малышам?

– Борьба с русскоязычным контентом в первую очередь должна происходить в семье. Сейчас существует огромное количество украинских каналов, мультфильмов и фильмов на государственном языке. У меня, например, есть очень много знакомых, которые принципиально не смотрят русскоязычный контент, даже если это иностранный фильм, а другого перевода нет.

Конкретные мультфильмы не посоветую, потому что мы в садике детям мультики не показываем. Могу дать советы родителям как логопед.

Во-первых, детям, по крайней мере пока они маленькие, вообще не полезно смотреть мультфильмы.

Во-вторых, если вы уже показываете ребенку мультфильм, он обязательно должен быть сюжетный и легкий для понимания.

И еще очень важно: первые два раза взрослый должен сесть возле ребенка, пересмотреть мультик вместе с ним и прокомментировать каждое действие героя. Чтобы ребенок понимал происходящее на экране: кто что сделал, кто что сказал, почему и так далее.

– Я записала сына в государственный садик сразу после его рождения, но полномасштабное вторжение немного изменило планы. В том садике не было укрытия, поэтому отдала ребенка в частный. За два года ни разу об этом не пожалела. Да, финансово непросто, но я понимаю, что вкладываю средства в образование. Украиноязычная патриотическая среда, с детьми работают психологи, качественные занятия по английскому языку, робототехника, гимнастика, футбол. Зато от знакомых слышу жалобы на засилье русского языка, "советские" праздники и методы воспитания, надо постоянно на что-то сдавать деньги – начиная от карандашей и туалетной бумаги и заканчивая коврами или телевизором. Насколько знаю, вы работали и в государственном саду, и в частном. Заметили какую-то разницу?

– Честно говоря, это трудный вопрос. Есть замечательные государственные садики, которые государство отремонтировало, сделало там бассейны, они имеют хорошую материальную базу. Директора максимально включаются и набирают себе такую же команду.

В государственных садах я работала около четырех лет – воспитателем и логопедом. Что могу сказать? В частных садах родители платят деньги и имеют, соответственно, большие ожидания, у педагогов выше зарплата. Но человеческие качества же остаются! Как директор я слежу за тем, чтобы у меня работали люди, которые любят и уважают детей. Уверена, что такие люди есть и в государственных садиках.

Возможно, в частных заведениях действительно больше различных занятий, но и в государственных садах есть та же робототехника или футбол, просто за дополнительные средства. Больше скажу. Вот я разработала программу подготовки к школе – серию тетрадей. Это недешевый вариант, но многие государственные садики их берут, потому что в максимальном развитии детей заинтересованы и педагоги, и родители. Все зависит от людей, и не важно, частный это садик или государственный.

– С какими проблемами вы как директор садика чаще всего сталкиваетесь в общении с родителями?

– Я в принципе стараюсь много общаться с родителями, очень хорошо знаю всех детей и по максимуму включена в жизнь в садике. Как таковых проблем в общении практически нет, даже когда приходят родители, которых мы бы назвали "сложными" – они тревожные, нервные, у них много запросов. Мы стараемся слышать и понимать всех.

Обратить внимание я хотела бы на два момента. Первый – это желание родителей сделать своего ребенка счастливым несмотря ни на что. Они не понимают, что в будущем ребенку надо будет адаптироваться к жизни, родители не смогут всегда быть рядом и закрывать этого ребенка от всего. Второй – это внутренние истории родителей и детей. Сначала родители пытаются сделать для ребенка все возможное и невозможное, они постепенно устают, начинают нервничать, а потом жалуются, почему "дети вместо уважения раздражены и устраивают истерики".

Мы с психологом объясняем родителям, что они делают не так, даем советы, как решить проблемы. И именно благодаря тому, что мы выстроили доверительные отношения до этого, удается к ним достучаться.

– Назовите, по вашему мнению, ошибки родителей, которые мешают детям добиваться успеха в будущем. Какие советы вы бы им дали?

– Родителям сегодня очень тяжело, ведь нет единственной линии воспитания детей. Их миллионы. Родители теряются, при этом я часто наблюдаю какую-то гиперребенкоцентричность. Это неполезно ни для родителей, ни для детей.

Что бы я могла сказать родителям? Прежде всего – уменьшить эту тревожную опеку. Когда детям измельчают еду, кормят с ложки, дают им все, что они хотят, держат за руку, чтобы они не упали. Конечно, есть вещи, которые обязательно надо делать, но гиперзабота – это уже перебор. Потому что потом мы имеем проблемы с сенсорным развитием детей, когда ребенок ничего не чувствует, ничего не понимает вокруг себя, потому что в лучшем случае его от всего опекают, а в худшем – он еще и сидит при этом в гаджетах и вообще не чувствует обычной жизни. Не знает, какая на ощупь трава, дерево или мяч.

Это самое важное. Все остальное постепенно выстраивается. На самом деле я бы очень хотела сейчас поддержать наших родителей и даже пожалеть. В хорошем смысле этого слова.

– Заметили ли вы за годы работы с дошкольниками какую-то разницу в воспитании? Чем современные дети отличаются от тех, что были условных 10 лет назад?

– С детьми я работаю уже более 29 лет. И сказать, что за эти 29 лет дети сильно изменились, не могу. Возможно, стали нежнее и увереннее устраивают истерики родителям, но все они классные, у них очень глубокие возможности. Если правильно построить воспитание и занятия с детьми, они могут очень многое, а результат потрясающий!

Когда-то я работала заместителем по воспитательной работе в частной структуре, вместе с детьми мы ходили в походы в Крым, еще до оккупации полуострова Россией. И вот ты идешь целый день с тяжеленым рюкзаком, ты уставшая, едва волочишь ноги. Потом останавливаешься на каком-то склоне, а инструктор говорит тебе или детям: "Теперь посмотрите, мы с вами утром были во-о-он там". И показывает на какую-то невероятно далекую скалу. Ты смотришь и думаешь: "Ну не может такого быть!" Где-то так же реагирую на успехи наших детей, горжусь ими.

– Один из любимых вопросов всех родителей: как реагировать на детские истерики?

– Скажу вам по секрету, что истерики бывают преимущественно перед родителями. В детских садах это большая редкость, даже несмотря на то, что дети привыкли к такой форме поведения и любят выбивать что-то криками, слезами или падением на пол. Они приходят в садик, на новую территорию, и это поведение очень быстро меняется, потому что поведение опорных взрослых (педагогов) в саду другое, чем поведение опорных взрослых дома (родителей). Поведение ребенка зависит именно от нас.

Как директор дошкольного учреждения я общаюсь с родителями, всегда работаю с психологами. Мы, педагоги, – как опорные взрослые для родителей. И когда видим, что родители не справляются, обязательно разбираем ситуации, даем советы, что-то подсказываем. В нашем саду психолог очень включена в работу с детьми. Мы делаем все, чтобы родители нас услышали, сделали какие-то выводы.

– А вы хвалите своих воспитанников? Детский психолог Светлана Ройз рекомендует не употреблять слово "молодец", зато назвала несколько фраз, которые помогут выразить заботу и поддержку ребенку.

– Как педагог и логопед я всегда хвалю детей. Я не привязываюсь к фразам, потому что считаю, что самое главное – это хвалить в принципе. Если у ребенка что-то не получается, надо ему помочь и поддержать мотивирующими словами.

Напомню, что дети любят делать то, что у них получается. Мы, взрослые, должны дать им ощущение, что они успешны. И если мы правильно все сделаем, ребенок будет двигаться вперед и пытаться достичь каких-то целей. При этом он будет получать удовольствие, ведь внутренне уверен в себе, в том, что у него все получится. А какими словами? Это уже другая история. Я думаю, здесь важнее слова поддержки, когда у ребенка что-то не получается. Чтобы ребенок понял, что сейчас не получилось, но в тебя верят, и у тебя все получится через несколько шагов.

– Как научить ребенка проигрывать и принимать поражение? Мой сын несколько раз плакал, что не хочет идти в садик, потому что снова будут соревнования по физкультуре. Его команда несколько раз проигрывала, поэтому теперь вообще отказался участвовать.

– Умение выигрывать и проигрывать – навык, который родители должны пройти с ребенком. Именно в старшем дошкольном возрасте, то есть 4+, дети начинают гореть победой и значительно тяжелее воспринимают проигрыш, чем в три года. Мы должны прожить с ребенком поражение, объяснить, что такое бывает. Рассказать похожие случаи из нашей жизни, поделиться историями решения. Напомнить, как не сдавались, делали новые попытки и, в конце концов, добились успеха.

Я стараюсь не акцентировать на том, что победитель только один. Всегда проговариваю, что выиграет каждый, кто правильно выполнит задание, а проиграет только тот, кто будет плохо себя вести. Почему? Потому что он не сможет услышать инструкцию и сделает не то, что нужно. В таком случае ребенок четко понимает причину и следствие: если я буду слушать то, что мне сказали, и прилагать усилия, то выиграю.

Наша цель – поддержать ребенка, научить его быть успешным и уметь принимать поражения. Ребенок должен понимать, что вместе со взрослыми сможет преодолеть все проблемы.

– Как вы относитесь к компьютерным играм в дошкольном возрасте? Ученые говорят, что видеоигры положительно влияют на мозг ребенка, улучшают память и критическое мышление.

– Как именно игры влияют на детский мозг и психику, нам могут сказать нейропсихологи. Я отвечу с точки зрения педагога. Наблюдения в садике показали, что дети, которые много играют в видеоигры, нервные, возбужденные и не включены в обычную жизнь. Я не вижу в них пользы. По крайней мере до шести лет, когда мы можем объединить игры с учебной деятельностью. Так ребенок получает ощущение себя здесь и сейчас, в современном пространстве.

Иными словами, обучающие игры – это полезно, весело и результативно. И все интерактивное детям больше нравится, чем просто рисунки или книги.

Как логопед повторю: все, что касается компьютера, мультфильма, телевизора, то есть гаджетов и носителей, возбуждает нервную систему. Если у ребенка нежная нервная система (например, дети, которые имеют заикание или запинки речи), она может дать сбой. Поэтому в той ситуации вообще запрещено смотреть мультики и играть в игры, потому что это неполезно. Лучше читайте книги, гуляйте, говорите, общайтесь. Игры допустимы только в случае, если удается совместить их с обучением.

– Билл Гейтс назвал детскую привычку, которая помогла ему стать миллиардером. Бывший гендиректор Microsoft говорит, что никогда не построил бы такую компанию без исследования внешнего мира, чтения и размышления. Зато современные дети проводят много времени в гаджетах и социальных сетях. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Я считаю, что гаджеты – это современная трагедия. Сознательные родители за этим очень следят: ограничивают время, позволяют пользоваться ими только с учебно-развивающей целью или же запрещают вообще. Иначе это превращается в зависимость. Особенно уязвимы дети школьного возраста. Они становятся нервозными, эмоционально нестабильными, устраивают истерики. Это просто ужасно.

В садике мы сразу видим детей, которые часто сидят в гаджетах. Мы обязательно проговариваем это с родителями, интересуемся, какую цель они ставят, давая ребенку смартфон или планшет, объясняем вред.

– Исследование показало, что бег и игры на улице меняют мозг детей. Ученые так и говорят: пусть лазают по деревьям, падают и разбивают колени, ведь игры на свежем воздухе помогают детям развивать социальные навыки, такие как дежурство и сотрудничество, воспитывают любопытство, учат решать проблемы. Что думаете по этому поводу?

– Сейчас у многих детей нарушение сенсорного развития. Это происходит потому, что, с одной стороны, они не имеют сенсорного опыта, мало бегают, мало лазают, мало копаются в земле, зато много времени проводят дома в стерильных условиях. Это им не на пользу.

Я за всестороннее сенсорное развитие ребенка: либо давать возможность получать его на улице, либо ходить на занятия и получать его там. Более того, иногда симптомы аутического спектра на самом деле являются симптомами этого сенсорного недоразвития у ребенка, с чем справиться гораздо легче. Надо только знать, как это делать.

– Как вы относитесь к домашним заданиям родителям? Во многих садиках существует практика, когда детям задают домой что-то делать – то рисунок нарисовать, то листики или желуди в лесу собрать, то целую аппликацию подготовить. Такие домашние задания превращаются в соревнование между родителями. Но родители обычно работают. Когда это все делать, если они возвращаются домой с работы уставшие? Еще же надо приготовить ужин, уделять качественное время ребенку. В саду, куда ходит мой сын, такого нет. И честно скажу – будто гора с плеч, потому что не представляю, откуда брать на это ресурсы...

– Домашних заданий в нашем саду нет. Мы отдаем родителям только те изделия, которые детки делали на занятиях. Но если есть какой-то проект и родители имеют возможность приобщиться, то это хорошая история, ведь приносит удовольствие всей семье. Ребенок приходит в садик счастливый и рассказывает: вот смотрите, мы это сделали с родителями, мы здесь сидели, это делал я, это делала мама и тому подобное.

Конечно, это не о случаях, когда ребенок спит, а родители среди ночи что-то делают.

Напомним, ранее украинский учитель начальных классов Антон Атаманчук объяснил, почему дети обязательно должны посещать детский сад.

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