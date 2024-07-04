Каждый пятый ребенок дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком. Результаты исследования

Каждый пятый ребенок старшего дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком и может назвать от 0 до 10% того, что изображено на картинках. В то же время только 15% воспитанников детских садов, принявших участие в исследовании, знают государственный на достаточном уровне.

Такими выводами поделился основатель общественной организации "Спільномова" Андрей Ковалев в Facebook. Он сообщил, что доля детей, имеющих достаточный словарный запас в первом классе, растет вдвое, однако даже после года обучения в школе ученики не имеют достаточного запаса слов базовой лексики.

Общественный деятель отметил, что по соотношению активного, пассивного словарного запаса и незнакомой лексики можно выделить 3 группы детей дошкольного возраста с разными потребностями в дополнительных занятиях по развитию активной украинской речи:

с достаточным уровнем активного словарного запаса (15% всех детей) – нуждаются в поддержке активной украинской речи;

с низким уровнем активного и высоким уровнем пассивного словарного запаса (48% всех детей) – требуют активации пассивного вокабуляра;

(48% всех детей) – требуют активации пассивного вокабуляра; с низким уровнем как активного, так и пассивного словарного запаса (37% всех детей) – нуждаются в изучении и практиковании базовой украинской лексики.

Ковалев сообщил, что всего было обработано данные 409 детей – 275 дошкольников (средний возраст 5,1 лет) и 134 первоклассника (средний возраст 7,0 лет).

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