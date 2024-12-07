Билл Гейтс назвал простую детскую привычку, которая помогла ему стать миллиардером

Билл Гейтс не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос, как современные дети, проводящие много времени в гаджетах и социальных сетях. Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft уверяет, что никогда не построил бы такую компанию, если бы не тратил время на исследования внешнего мира, чтения и размышления.

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Об этом Гейтс рассказал в своей публикации в блоге Gates Notes. Его детство проходило в играх, вдохновляющих на творческое мышление. Он отмечает, что концентрация внимания похожа на мышцы, поэтому непрерывные прерывания и зависимость от социальных сетей невероятно усложняют ее развитие.

"Когда я чувствовал себя беспокойным или скучал – или попадал в проблемы из-за плохого поведения – я исчезал в своей комнате и погружался в книги или идеи, часто часами без перерыва. Эта способность превращать время простоя в глубокие размышления и обучение стала фундаментальной частью того, кем я есть. Это тоже было решающим для моего успеха позже", – пишет Гейтс.

В течение всей карьеры экс-директор Microsoft часто приписывал свой успех неуемной привычке к чтению и способности к самоизоляции. По его словам, без способности интенсивно сосредотачиваться и следовать идее, куда бы она ни привела, мир мог бы остаться без прорывов, приходящих от сосредоточения на чем-то и удержании его, даже при попытке отвлечься.

"Мое детство было отмечено удивительной свободой — чем-то, что может удивить людей, которые предполагают, что я целыми днями сидел за компьютером в помещении. Я ходил в поход по тропинкам, которые испугали бы современных родителей, бесконечно исследовал с друзьями по соседству и бегал Вашингтоном. Мои родители половину времени не знали, где я был, и тогда это было нормально. Эти занятия научили меня устойчивости, независимости и здравомыслию таким образом, что никакая контролируемая структурированная деятельность не может быть воспроизведена", – пишет Гейтс.

Он приводит в пример книгу Джонатана Гайдта "Тревожнее поколение", в котором рассказывается, что современные подростки тратят на время перед экраном от шести до восьми часов в день. Кроме того, дети меньше и хуже спят, читают, общаются лично и проводят меньше времени на улице, что также влияет на их развитие.

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