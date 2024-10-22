Камала Гаррис назвала урок от мамы, который помог ей добиться успеха в карьере: психологи одобряют

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис рассказала, что воспитание мамы Шьямалы Гопалан Харрис очень повлияло на ее успехи в карьере. Мама учила будущего американского политика самостоятельности в решении конфликтных ситуаций и полностью ей в этом доверяла.

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Об этом Харрис рассказала в эфире подкаста Call Her Daddy. По словам вице-президента, мама учила ее размышлять о конфликтах, чтобы понять, как она повлияла на возникновение проблемы или поспособствовала ее решению.

"Каждый раз, когда я приходила домой с проблемой, первое, что делала моя мать – спрашивала: "Что ты сделала?". Она на самом деле учила меня думать о том, где у меня была свобода действий в тот момент, и думать о том, какой был выбор", – сказала политик.

Этот урок научил Харрис тому, что она может самостоятельно решать проблемы и что она почти всегда может найти способ взять ситуацию под контроль, добавила она.

Также Харрис сказала, что мама научила ее не только быть уверенной в своих силах, но и уметь отстаивать то, во что она верит. Политик перенесла это умение в свою карьеру прокурора. Она отметила, что использовала свой собственный голос, чтобы помочь другим, у которых может не быть такого контроля над собственной жизнью.

"Это было действительно желание защитить самых уязвимых, и там, где у них не было власти… потому что они были объектом дисбаланса власти. Большая часть работы, которую я проделала, была направлена ​​на то, чтобы восстановить их право на справедливость", – заявила вице-президент.

Как пишет CNBC, эксперты по воспитанию детей сходятся во мнении: нужно показывать детям, что вы доверяете им в попытках самостоятельно решать свои проблемы, чтобы помочь им почувствовать себя более уверенными. При этом важно найти баланс – учить детей ответственности и не быть слишком строгими.

"Когда вы доверяете детям принимать собственные решения, они начинают чувствовать себя более вовлеченными, уверенными и сильными. И как только это происходит, нет предела тому, чего они могут достичь", – считает эксперт по воспитанию детей Эстер Войжитски.

Исследования показывают, что уверенность в себе также является ключевым элементом будущего успеха детей. Уверенность может дать ребенку понимание, что способности приведут их к положительным результатам, будь то в спорте, на уроках или в отношениях с друзьями.

Ранее OBOZ.UA писал о четырех советах от мамы, которые помогли Камале Харрис добиться успеха.

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