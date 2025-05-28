''Учить детей читать до 5 лет – неправильно''. Оксана Лавриненко – о ''красных флажках'' для родителей, сюсюканье и кризисе трех лет

Один из важнейших вопросов, который встает почти перед всеми родителями, – в каком возрасте отдавать ребенка в школу. Кто-то считает, что если дети уже умеют читать и писать, то лучше сделать это как можно раньше – в шесть лет. Другие убеждены, что спешить не стоит, ведь главное – это психологическая и физиологическая готовность к новым условиям, поэтому оставляют малышей в детском саду еще на год.

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OBOZ.UA пообщался на эту тему с логопедом и директором одного из частных детсадов Киева Оксаной Лавриненко, которая уже почти 30 лет работает в сфере дошкольного образования. Что должны уметь будущие первоклассники? На какие "красные флажки" следует обратить внимание родителям, когда ребенку исполнилось 6 лет? С какого возраста стоит изучать иностранный язык, кому надо подрезать уздечку и почему игра палками и прыжки по лужам – лучшие "педагоги"? Об этом и многом другом – в первой части нашего интервью.

– Оксана, зачем вообще нужен детсад? Не дадут ли тот же результат занятия с родителями дома, если коммуникация со сверстниками будет происходить на детской площадке?

– Конечно, для ребенка крайне необходимо общение с родителями. Именно в кругу семьи происходит психологическое развитие, с нуля до трех лет запускается и развивается речь. И очень важно, чтобы родители с ребенком занимались и постоянно разговаривали. Но садик – это новый этап в развитии ребенка, который важен тем, что дети сепарируются от родителей. Кризис трех лет – как раз о сепарации. Именно сепарация помогает ребенку адаптироваться к садику и коммуницировать с другими. Выстраивание коммуникации – самое важное, что ребенок должен получить в саду.

И это нельзя сравнить с прогулкой, ведь на улице дети заняты еще чем-то, кроме общения и выстраивания устойчивых отношений. Ощущение себя в коллективе, ощущение взаимодействия в этом коллективе, даже ощущение проигрыша – важный навык, который ребенок получает в садике. И до шести лет это практически ничем нельзя заменить. Поэтому если мы говорим о развитии, то в садике действительно работают профессионалы, которые развивают ребенка программно и системно, но это могут делать дома и сознательные родители, и няня. А вот сепарация, выстраивание коммуникации и отношений со сверстниками – очень важны именно в садике.

– Министр образования Эстонии Кристина Каллас считает: чтобы 15-летний подросток имел креативное аналитическое мышление, важно уделить внимание его развитию в детском саду. Чем эффективнее будут развиваться навыки в дошкольный период, тем лучше результаты будут в будущем. Вы согласны с этим?

– Да, как логопед, логопед-дефектолог и педагог хочу подчеркнуть, что дошкольный возраст – самый важный возраст для развития ребенка. Это фундамент для будущего обучения в школе, ведь когда ребенок приходит в этот мир – это чистый лист бумаги. И до шести лет туда накладывается все – развитие речи и интеллекта, коммуникация, психологическое самоощущение. Дети учатся самостоятельности, умению выполнять и понимать задания и инструкции, слышать на расстоянии взрослых, размышлять, объяснять свои мысли, выходить из нестандартных ситуаций.

Если правильно выстроить отношения с ребенком и сформировать у него правильное отношение к учебе, то каких-то серьезных проблем у родителей с ним в школе не будет. Ребенок спокойно будет учиться, выполнять задания, слышать педагога, коммуницировать с другими. Я всегда подчеркиваю родителям: это ваш вклад в ребенка и его будущее. Поэтому уберите все, что вам мешает, и развивайте его максимально.

– Исследование показало, что 82% детей в прифронтовых регионах Украины, которые никогда не посещали детские сады, имеют задержки развития. Что скажете по этому поводу?

– Я не могу согласиться с мнением, что у ребенка обязательно будет задержка развития, если он не посещает дошкольное учреждение. Психологическая – возможно, умение взаимодействовать в коллективе и чувствовать себя там свободно – однозначно. А вот общее развитие могут дать родители, старшие сестры, братья, тети, бабушки. При условии, что они занимаются ребенком, читают, развивают. Такой ребенок будет обладать достаточным уровнем знаний для того, чтобы не иметь задержки развития.

– Если ребенок не ходил в садик, будет ли он успевать за своими сверстниками в первом классе, которые посещали дошкольное учреждение?

– Если ребенок не ходил в садик, но родители (няня, бабушка и т.д.) с ним очень много занимались, то умственно он будет, возможно, по уровню даже выше, чем сверстники. Но такому ребенку труднее работать в коллективе, потому что индивидуальные занятия и занятия в групповом формате очень отличаются. Ребенок психологически и умственно включен в эти занятия.

На индивидуальном занятии ребенку легче удерживать внимание, взрослый под него подстраивается. Громче вопрос, тише, интереснее, заглядывает в глаза – взрослый приспосабливается к ребенку таким образом, чтобы он услышал, ответил.

Когда идет коллективная работа (один взрослый, много детей) – дети учатся слышать на расстоянии, и этот навык очень важен в первом классе. Дети выстраивают между собой коммуникацию, формируют у себя лидерские навыки или принимают, что "я не лидер, но могу многое". Поэтому мы можем говорить о том, что ребенку будет труднее адаптироваться в школе, если он не ходил в садик. Но это не совсем об умственном развитии.

– Вы имеете многолетний опыт в работе с детьми. Назовите навыки, которые свидетельствуют о готовности ребенка идти в первый класс. Каково ваше мнение о филиппинском тесте?

– Важно, чтобы ребенок был готов именно к школе, а не просто достиг шестилетнего возраста. Поэтому, чтобы понять эту готовность, мы обращаем внимание на:

Самообслуживание. Ребенок должен уметь самостоятельно поесть, одеться, раздеться, завязать шнурки или застегнуть пуговицы и т.д.

Коммуникативные навыки. Ребенок должен легко общаться со сверстниками и уметь разговаривать со взрослыми – просить о помощи, объяснить свои действия, сказать "нет".

Иметь переход от игровой деятельности к учебной. Основной деятельностью дошкольника является игра. Если ребенок умеет играть со сверстниками и при этом может играть самостоятельно в ролевую игру – это признак зрелости. После шести лет игровая деятельность должна перейти в учебную деятельность, когда становится интересно учиться и получать новые знания. Если этого перехода не произошло, мы не рекомендуем родителям отправлять ребенка в школу, потому что это будут пытки. Ребенок будет хотеть играть и не сможет 35 минут сидеть на одном месте и удерживать внимание.

Ребенок уже должен уметь делать то, чего он не хочет. Вариант "Я не хочу сидеть за партой и учиться" в школе не сработает. Если в классе 25-30 детей, индивидуального подхода не будет или будет очень мало. Так не получится, что с тобой будут играть, а другие будут учиться. То есть ребенок должен уметь себе сказать: "Я не хочу это делать, но сделаю" и получить от такого решения и действия удовольствие.

Относительно физиологической готовности. Мы в садике практикуем филиппинский тест, но делаем его детям как дополнительный анализ готовности к школе.

– Если ребенок в 6-7 лет в каких-то направлениях имеет показатели, свидетельствующие о его неготовности к обучению в школе, что делать родителям? Ждать год или все же отдавать в первый класс, мол, там догонит?

– Если у ребенка психологической готовности к школе нет, мы рекомендуем еще год побыть в старшей группе или в так называемой Preschool. Это группы, куда входят детки в возрасте около 6 лет. Можно сказать, это "лайт-вариант" по сравнению со школой, в котором они взрослеют.

В норме семилетние дети уже должны быть готовы к школе. Если по каким-то причинам этого не произошло либо ребенок отстает в физиологическом или умственном развитии, тогда мы говорим, возможно, о тьюторе в первом классе или о каких-то дополнительных занятиях.

– В Финляндии, кстати, при подготовке к школе дети не обязательно должны хорошо читать и полностью знать буквы или числа, но их учат за собой ухаживать и быть самостоятельными. В Украине вместо этого часто проводят целые конкурсы и тестирования, чтобы выбрать в первый класс чуть ли не вундеркиндов. Нужно ли учить детей читать и считать до школы?

– Это больная тема, которую можно обсуждать долго. В Украине сейчас существует коллизия: государство презентует, что ребенок не должен уметь читать и многое делать, мол, именно этому он научится в школе, а большинство школ такую позицию не поддерживают. И действительно, детей тестируют, ожидают, что они придут подготовленными, ставят родителей в такие условия, что они, родители, не просто начинают готовить ребенка, а делают это быстро, в панике, эмоциях и тому подобное.

Как директор частного сада, я давно уже знаю эту проблематику. Мы в саду системно готовим детей к школе: и читаем, и примеры решаем. Спокойно, без стресса для ребенка, так, чтобы ребенок мог пойти в любую школу, любого уровня. Если мы чувствуем, что он не готов, – общаемся с родителями, предлагаем им оставаться в Preschool.

Обычно Preschool – это самая лучшая группа, когда дети уже кайфуют от занятий. Когда им предложишь: "Пойдем играть игрушками на коврик или будем вот здесь что-то писать и делать?" – они все выберут второй вариант. Эти дети готовы работать в тетрадях и с удовольствием получают новые знания. Это такой классный первоклассник! Поэтому, вернувшись к нашему вопросу, повторю: важно, чтобы у государства и школ была единая линия развития, то есть чтобы мы готовили детей такими, какими их потом примет учебное заведение.

– Современные родители стараются отдавать детей в кружки и на различные развивающие занятия как можно раньше. Это правильно?

– Важно давать развития столько, сколько ребенку полезно и нетрудно. Обязательно надо отслеживать, не устает ли ребенок, не переутомляется ли, отдыхает ли, сколько длится занятие. В нашем саду дополнительные занятия мягко вводятся после четырех лет под наблюдением состояния детей. Может подключиться логопед. Дети любят двигаться, обожают танцы, футбол. Мальчики и девочки ходят с удовольствием. Главное – не перегрузить их нервную систему. За этим должны следить и родители, и педагоги. Первые, к сожалению, этого не всегда понимают.

– С какого возраста стоит начинать готовиться к школе?

– Понимаете, подготовка к школе – это не конкретное понятие. Если мы говорим о развитии ребенка в целом, то этот системный программный процесс должен происходить с самого рождения – сначала дома, потом в саду. Если ребенок пропустил какую-то тему или материал, то, конечно, может почувствовать это в школе. Например, не знает животных или птиц, которых он на самом деле изучает в три или в четыре года.

Если говорим о психологической готовности ребенка к школе, то так же – ребенок развивается от нуля, двух, от трех лет и до школьного возраста, и в процессе эта готовность нарабатывается постепенно.

И если мы говорим о подготовке к школе как понятии, то речь идет о периоде с 5 до 6-6,5 лет. В этом возрасте дети выполняют задания, развивают мышцы руки – готовят руку к письму. Важно, чтобы мышцы не уставали, чтобы раскрашивать или писать было приятно. Сразу скажу, что дети любят делать то, что у них получается. Если мышцы руки, например, не готовы – рисовать, раскрашивать, писать ребенку будет трудно, он точно не будет любить письмо, потому что ему сложно.

Поэтому мы готовим это постепенно. Например, рука готовится к письму с трех лет. Мы сначала лепим, потом раскрашиваем, что-то обводим и только после этого рисуем какие-то палочки. Так развивается мелкая моторика.

Начинать учиться читать, решать примеры где-то после пяти лет – это нормально. Мы изучаем буквы, звуки, развиваем фонематический слух (умение слышать звуки и различать их на слух). Это очень важный навык, который будет нужен ребенку в школе, чтобы писать без ошибок.

Вот такой формат подготовки к школе – психологический, умственный, развитие коммуникации, самообслуживания – как раз должен происходить с пяти лет.

– Назовите, по вашему мнению, пять важных вещей, которым надо научить ребенка до шести лет.

– Я бы не хотела останавливаться на конкретном количестве. Однозначно это самообслуживание, коммуникация – умение задавать вопросы и отвечать на них, слышать взрослых, отстаивать свои границы, уступать и спокойно принимать неудачи. А в школе этого, к сожалению, будет хватать: что-то не получилось, что-то сделали не так, как ты хотел и т.д.

Кстати, сейчас очень много детей из-за распространенного среди родителей подхода "сделать своего ребенка счастливым" не понимают, что что-то может происходить не так, как они хотят. И это для них становится прямо травматичным. Принимать такие моменты им также помогает садик – в мягкой, комфортной форме. Это вообще замечательно, когда ребенок понимает, что такое обучение, и умеет получать удовольствие от своих достижений. Он знает, что вот это, например, трудно, но приложит усилия – и получит приятный результат. И вот когда все это есть, перед нами уже готовый ученик.

– Совсем скоро родители смогут отдавать детей в ясли с трех месяцев. Как сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова, для младенцев должны быть созданы соответствующие условия, услуги – проверяться, а заведениям будут выдаваться лицензии. По вашему мнению, как это повлияет на развитие детей? Ведь психологи обычно единодушны: лучше всего отдавать ребенка в детсад в три года, когда можно начинать раннее развитие.

– Бабушка мне рассказывала, что в послевоенный период детей отдавали в ясли в 1-3 месяца. Думаю, в таких заведениях речь идет больше об уходе, чем о развитии. И это основная проблема. Поэтому я за то, чтобы родители уделяли своему ребенку максимум времени и развивали его хотя бы до двух лет, а дальше уже может быть садик. Но, конечно, если другого выхода нет, это неплохой вариант. В любом случае надо оставаться сознательными родителями – заниматься со своим ребенком, много общаться в выходные, вечером и т.д.

– Какой оптимальный возраст для начала посещения детского сада? Не просто так, наверное, декретный отпуск длится до достижения ребенком трех лет.

– Оптимальный возраст – это с 2,5 до 3 лет. Конечно, бывают активные дети, которым уже мало места дома, – тогда с двух. До этого возраста, если ребенок имеет активное включение родителей в свою жизнь, отдавать бесполезно. Если же такого включения нет, можно и в полтора года. В саду такие дети однозначно будут иметь больше внимания и развития.

– Как-то мы с подругой обсуждали активности в детском саду, который посещает мой сын. Она в прямом смысле была шокирована. Говорит, что не понимает, для чего детей в 3-5 лет учить читать, для чего занятия английского языка. Мол, лучшее "обучение" в таком возрасте – это играть палками и прыгать по лужам. Интересно то, что читать сына в садике не учили. Мы дома знакомились с буквами, разбирали слоги, останавливались возле вывесок на улице. Он сам проявлял интерес и, это смешно сейчас будет звучать, как-то научился читать самостоятельно. Кстати, я в его возрасте читала газеты... Где предел, чтобы не перегрузить детский мозг?

– Ой, вы знаете, классный вопрос. Сразу скажу, что учить детей читать с 3 до 5 лет – неправильно. Действительно, стоит помнить, что основная деятельность для ребенка – игра и развитие, то есть то, что вокруг.

Как логопед могу сказать, что английский язык стоит добавлять тогда, когда у ребенка уже появилась своя речь. Если годовалому ребенку одновременно ввести английский, украинский и еще какой-то язык, может быть задержка речи, потому что в голове будет каша. Хотя при этом есть дети, которые легко воспринимают несколько языков одновременно. Чаще всего это девочки, у девочек вообще с речью лучше.

Относительно игры палочками. Большую роль здесь играет менталитет. К большому сожалению, наши дети сейчас палочками не играют и по лужам не прыгают, и это очень зависит не столько от педагогов, сколько от родителей. В свое время я посещала Англию, Германию, Израиль. Вместе с педагогами мы изучали дошкольные программы этих стран для того, чтобы взять что-то себе. В конце концов пришли к выводу, что дети развиваются в естественном окружении (много играют с песком, прыгают по лужам), даже экспериментирование в саду – это о природных материалах, воображении и опытах с природой.

Знаете, как у нас в детстве были секретики, когда надо было что-то закопать, что-то сложить, интересное придумать? Вот эти страны сейчас так и делают, но для Украины это не подходит. Мы какие-то более материальные в плане предметности. Мы хотим лучшие игрушки, нам хочется, чтобы эти игрушки ребенка развивали, чтобы это был супер-пупер-яркий конструктор и так далее.

– Давайте рассмотрим противоположную ситуацию: ребенок в 3-5 лет не говорит или плохо разговаривает. На какие тревожные звоночки должны обратить внимание родители? Когда следует обратиться к логопеду? Это правда, что двуязычие (когда в семье общаются и на украинском, и на русском) только вредит процессу коррекции?

– Есть два разных момента. Если ребенок в три года вообще не говорит, это серьезный повод для волнения. Прежде всего родителям надо убедиться, что ребенок понимает обращенную речь. Если понимает и выполняет сложные инструкции, например "пойди в ту комнату, возьми то и то, принеси и положи туда и туда", – это одно. Если же выполняет сложную инструкцию, но не говорит, мы сразу рекомендуем обратиться к логопеду и начинать запуск речи. При этом логопед отправляет такого ребенка к специалистам, чтобы понять, почему речи нет.

Причин может быть множество. Например, нарушение слуха. В таком случае отоларинголог проверяет слух аппаратным методом, даже если ребенок понимает и слышит инструкцию. Если слух снижен хотя бы на 30%, это может стать проблемой для запуска речи, хотя при этом не мешает слышать громкую инструкцию. Невролог определяет, правильно ли развивается ребенок на свой возраст. Психиатр исключает или подтверждает аутизм.

И здесь важно не прятать голову в песок, а очень быстро искать классных специалистов и в случае необходимости соглашаться на медикаментозное лечение. Родители должны вкладываться максимально, ведь именно в дошкольном возрасте можно корректировать почти все проблемы. Плюс обязательно заниматься с ребенком дома, потому что занятий с логопедом по полчаса 2-3 раза в неделю недостаточно. Надо все время общаться – маме, бабушке, няне и любому, кто находится с ребенком. Рот не должен закрываться вообще, общаться четко, конкретно, объяснять свои действия, показывать ребенку все, что вокруг. При этом однозначно убрать любые гаджеты.

Если же ребенок просто нечетко разговаривает, хватит консультации логопеда. Например, до 5 лет дети должны начать говорить так же четко, как и взрослые, то есть произносить звуки "р", "л", "ш" и т.д. Не уметь этого в 4 года – вполне нормально. Логопед уже объяснит родителям возрастные моменты по развитию речи.

Что касается двуязычия. Логопеды обычно рекомендуют все же общаться с ребенком, имеющим проблемы с речью, на том языке, который он слышит дома чаще всего, стараться не добавлять другой.

– Когда моему сыну был месяц и он плохо набирал вес, эксперт по грудному вскармливанию посоветовала подрезать ему уздечку. Мы обратились к хирургу в "Охматдет", он осмотрел младенца и таки подрезал. Сейчас, в 4 года 8 месяцев, мой сын хорошо произносит все звуки. Есть ли между этим какая-то связь?

– Врачи могут рекомендовать подрезать уздечку, если короткая уздечка мешает ребенку правильно сосать. Логопеды дают такую рекомендацию, если уздечка настолько короткая, что язык практически неподвижен.

Почему? Потому что для правильного произношения звуков, например "ш", "л", "р", язык должен подниматься. Если у ребенка такая короткая уздечка, что язык не поднимается (обычно это видят уже в роддоме), тогда эта уздечка мешает и сосать. Ее подрезают. И это вовсе не означает, что ребенок начнет хорошо произносить звуки. Уздечка может быть хорошая, а с речью будут проблемы. И бывают такие уздечки, которые, скажем, короткие, но достаточно длинные для того, чтобы произносить звуки. Все индивидуально.

Сейчас все логопеды пытаются сначала растянуть уздечку упражнениями, и, скажем, нетравматично это делать. Если видно, что это не получается, если она совсем не тянется, если она очень хрящевая, тогда да – надо подрезать, чтобы речь у ребенка была четкая.

– Кстати, а можно ли исправить речевое нарушение во взрослом возрасте?

– Исправить звуковую речь во взрослом возрасте можно. Часто так бывает, что человек в детстве звуками не занимался, а в 17 лет хочет поступить, например, в театральный вуз. Такие дети могут идти к логопеду и заниматься для того, чтобы звуки стали лучше.

Самое трудное – это уже взрослому человеку, который привык к своей речи, контролировать произношение, каждый звук, замедлять речь и думать о каждом звуке в слове. Это достаточно ответственно и сложно как для ребенка, так и для взрослого. Но если есть цель и желание, то да, со звуками работать можно.

– Что вы думаете о сюсюканье и так называемой детской речи? Некоторые родители нарадоваться не могут, когда их ребенок неправильно произносит звуки. Как это влияет на развитие речи в будущем?

– Как логопед я против сюсюканья. Часто родители используют детскую речь, чтобы, скажем, нежно общаться со своим маленьким ребенком. Я считаю, что достаточно выражать нежность тоном и голосом, делать его мягким, спокойным. Ребенок будет чувствовать эту любовь и нежность. Сюсюканье – бесполезно. Дети могут повторять произношение.

И, конечно, мы как логопеды рекомендуем, чтобы речь с ребенком была взрослая. Это вовсе не означает, что никогда нельзя, играя с ребенком, что-то там посюсюкать, но это не должно стать системным.

– Какой фактор современного мира, по вашему мнению, больше всего тормозит развитие детей?

– Однозначно гаджеты, если они есть. Второе – это занятость родителей и желание переложить свою ответственность за развитие ребенка на кого-то, кто не так сильно в этом заинтересован. Третье – это если у ребенка уже есть проблемы. Сейчас многие любят говорить, мол, "ой, это не страшно, у моего ребенка в четыре-пять лет речь появилась – и все прекрасно". Нет, однозначно, если есть проблемы с речью, заниматься надо обязательно. И как можно скорее.

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