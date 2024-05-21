В 6 или 7 лет? Психолог Мария Сичинская объяснила, когда лучше отдавать ребенка в школу

Украинская эксперт по родительско-детским отношениям Мария Сичинская отмечает, что дети чаще всего готовы пойти в первый класс в 7 лет. Однако прежде чем убедиться в том, что малыш сможет адаптироваться к новому этапу, следует пообщаться с воспитателями и учителями.

Об этом специалист рассказала в Instagram. По ее словам, часто бывает так, что в старшей группе детского сада нагрузка больше, чем в начальной школе, но может быть и наоборот.

"Если мы говорим о школе – шесть или семь лет? Или часто бывает, что родители говорят, что в сентябре еще не будет шести – 5,9 или 5.10. Так лучше все-таки в этом году или в следующем? Здесь на самом деле ответ очень прост. Мы обычно смотрим на готовность ребенка и чаще все-таки в 7, чем у 6 дети готовы", – говорит Сичинская.

"Но сейчас очень нестабильная ситуация и бывает так, что в садике в старшей группе нагрузка больше чем в школе, а бывает наоборот, что в садике дают поиграть, продолжить детство. Поэтому нужно пообщаться с садиком, со школой и понять, где вашему ребенку сейчас будет лучше. Плюс, конечно, мы обращаем внимание на школу на первый класс: чего требует учитель, или он уже ждет, что все дети будут читать и писать, или он начинает с самого нуля", – добавила специалист.

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Психолог замечает, что то же касается и адаптации малышей к детскому саду. Она подчеркивает, что в такой период у детей должен быть стабильный воспитатель, который не будет меняться до начала посещения дошкольного учебного заведения.

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