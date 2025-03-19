Будут принимать детей с трех месяцев, но есть 'но': заместитель министра рассказала об яслях и мини-садиках в Украине

Дошкольные учебные заведения в Украине планируют сделать доступными для детей от трех месяцев. Такую опцию предусматривает закон при введении минисадков.

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова в интервью LB.ua. Однако, по словам чиновницы, она надеется, что все же детей с трех месяцев в садах не будет вообще или будет очень мало.

"Я очень надеюсь, прямо всем сердцем верю, что у нас все же с трех месяцев детей в садиках не будет или будет очень мало, и это должны быть такие какие-то исключительные случаи. Но эта опция предусмотрена законом, потому что бывают действительно разные ситуации, бывают родители-одиночки и т.д. И большинство таких детей заберут на себя не большие коммунальные садики, а все же какие-то частные минисадки, полудомашние. И для этого теперь тоже есть возможности, потому что законом ввели такое понятие, как минисад", – рассказала Коновалова.

В то же время, в ясли будут набирать детей с одного года. Ранее такая опция была недоступна из-за отсутствия мест, поэтому в садик можно было отдать только с трех лет.

"Теперь ситуация противоположная. Ради сохранения сети должны за тех детей бороться, чтобы они с года-полтора шли в садик, который предоставлял бы качественный сервис, а мама могла вернуться на работу", – добавила чиновница.

Несмотря на то, что в Украине сейчас 187 тысяч дошкольников разного возраста, детсады не готовы к тому, чтобы принять такое количество детей. Ведь для этого необходимо создать надлежащие условия и оказать поддержку воспитателям. К тому же Министерство образования и науки готовит к выпуску профессиональные стандарты для няни и помощников-воспитателей,

Подавляющее большинство родителей считают, что сад нужен детям, однако отдавать туда нужно с двух лет, при наличии яслей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине впервые в истории исчезли очереди в детсады.

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