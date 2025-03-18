В Украине впервые в истории исчезли очереди в детсады: заместитель Лисового объяснила ситуацию

В Украине впервые в истории исчезли очереди в детсады. В связи с этим услуги по дошкольному образованию стали доступнее. Согласно данным Министерства юстиции, в стране сейчас 881 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет.

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова в интервью LB.ua. По ее словам, несмотря на то, что в Киеве сохраняется очередь в некоторые заведения, однако за пределами города сады недозаполнены.

"В общем процент охвата получается неплохой. С другой стороны, с такими цифрами у нас вроде бы еще должна быть очередь в заведения. Но выезжаешь за пределы Киева – и садики уже сегодня недозаполнены. В Киеве еще сохраняется очередь в конкретные заведения. Но если вам все равно и вы готовы ребенка, например, везти, то сегодня подадите заявление, а завтра пойдете в сад, даже если не относитесь к льготным категориям. И в самом деле такая ситуация в Киеве, наверное, впервые за историю", – отметила Коновалова.

Она поделилась, что значительно помогло разрешить ситуацию компенсация от государства родителям на оплату пребывания ребенка в частном саду.

Напомним, в 2027 году в Украине детей дошкольного возраста будет всего 570 тысяч. Показатель постепенно снижается уже не первый год, но такой катастрофы никогда не было. Образовавшаяся демографическая пропасть требует большой гибкости для сохранения сервиса и сети. И именно реформа дошкольного образования должна быть добавлена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в детсадах Украины появятся новые группы, где можно будет за деньги оставлять детей.

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