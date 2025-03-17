'Такой катастрофы еще не было': заместитель Лисового озвучила прогноз по количеству дошкольников в Украине на 2027 год

В 2027 году в Украине детей дошкольного возраста будет всего 570 тысяч. Показатель постепенно снижается уже не первый год, но такой катастрофы никогда не было.

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Об этом заявила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова в интервью LB.ua. По ее словам, демографическая пропасть, которая образовалась, требует большой гибкости для сохранения сервиса и сети. И именно реформа дошкольного образования должна ее добавить.

"В 2027 году детей в возрасте 1–6 лет в Украине будет уже 570 тыс. Этот показатель постепенно снижается не первый год, но такой катастрофы у нас никогда не было. Эта демографическая пропасть требует от системы большой гибкости, чтобы мы смогли сохранить сервис и сеть. Раньше этой гибкости не было, и именно ее должна добавить реформа дошкольного образования. И Закон "О дошкольном образовании", который вступил в силу с 1 января 2025 года, – сообщила Коновалова.

Она отметила, что сейчас в садики пошли дети, которые родились во время пандемии ковид и полномасштабной войны России против Украины.

По словам Коноваловой, реформа, внедряемая в Украине, позволит расширить доступ дошкольникам к качественному образованию, ведь система не менялась 30 лет.

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