В детсадах Украины появятся новые группы, где можно будет за деньги оставлять детей

В детских садах появятся очередные, сезонные, вечерние и группы выходного дня. Оставлять детей в дошкольном учреждении образования родители смогут за дополнительную оплату.

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Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью Освитории. По ее словам, финансирование может происходить как за родительское, так и за счет общины.

"Важным шагом станет введение гибких групп в детских садах. Их бюджетирование может происходить как за счет конкретной общины, так и за родительские средства. Это могут быть очередные, сезонные или группы выходного дня", – объясняет Коновалова.

Она добавляет, что согласно новому закону, 70% средств, зарабатываемых детским садом за дополнительные услуги, должны быть направлены на заработную плату, и 30% – на материально-техническую базу.

Напомним, воспитатели детских садов смогут рассчитать с помощью специальной формулы, какую зарплату они получат. Для этого Министерство образования и науки разработало соответствующий инструмент, согласно которому вводится такое понятие, как количество штатных единиц в группу.

Уже в ближайшее время ведомство проведет вебинар для педагогов, ведь формула расчета новая и имеет определенные особенности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что при школах, университетах и библиотеках появятся детские сады.

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