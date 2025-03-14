Будет новая формула: в МОН рассказали, как изменятся зарплаты воспитателей

Воспитатели детских садов смогут рассчитать с помощью специальной формулы, какую ставку получат. Для этого Министерство образования и науки разработало соответствующий инструмент, согласно которому вводится такое понятие, как количество штатных единиц на группу.

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью Освитории .Она заверила, что уже в ближайшее время ведомство проведет вебинар для педагогов, ведь формула расчета новая и имеет определенные особенности.

"Вводится новое понятие: количество штатных единиц на группу. В зависимости от количества часов, которые работает группа, мы рассчитываем нагрузку. Теперь воспитатели смогут воспользоваться конкретным инструментом с формулой (позже мы организуем вебинар именно на эту тему — формула новая и не самая легкая), чтобы вычислить, какую ставку у них будет. И не нужно ждать, пока Министерство согласует все изменения, как это сейчас происходит, – отметила Коновалова.

К примеру, если группа работает 9,5 часов в день, то есть уже две полные ставки воспитателя, объясняет чиновник.

Также важным шагом станет введение гибких групп в детсадах. В частности это могут быть очередные, сезонные или группы выходного дня. Так, если родители не успевают забрать ребенка до 19:00, можно доплатить деньги и он будет находиться в это время в вечерней группе.

Кроме того, будет происходить обязательная табелировка педагогов. Согласно нововведениям, нагрузка остается основой, к которой прилагается методическая и организационная работа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине могут появиться филиалы детских садов на базе школ, университетов и библиотек.

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