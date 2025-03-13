При школах, университетах и библиотеках появятся детские сады: как изменится дошкольное образование в Украине

В Украине могут появиться филиалы детских садов на базе школ, университетов и библиотек. За образовательный процесс в дошкольных учреждениях будут отвечать его работники. В то же время, здание должно иметь укрытие или быть расположенным близко к нему.

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Такую информацию сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалось в интервью Освитории. По ее словам, новые гибкие типы заведений как мобильные сады помогут сохранить рабочие места воспитателей.

"Филиалы детских садов могут работать на базе школ и университетов (при этом весь образовательный процесс организуется и фасилитируется работниками этого конкретного детского сада). Библиотек (если такая библиотека расположена рядом с укрытием и вы можете открыть там группу)", – объясняет чиновница.

Заместитель министра образования замечает, что возможно детсады в маленьких селах будут вынуждены переехать из большого помещения в меньшее, однако учебное заведение не закроется. Здание будет сохраняться до тех пор, пока не появится необходимое количество детей.

"Возможно, воспитателям из маленьких сел из-за недостатка детей нужно будет переехать из большого садика в меньшее помещение, адаптированное для предоставления образовательных послушаний. Но ваше заведение не закроется, а большое здание будет храниться за вами. Ее смогут альтернативно использовать только для предоставления образовательных услуг, но ни в коем случае не отдать, продать или передать, как это было в бурных 90-х годах", – рассказывает Коновалова.

Также в учреждениях будут введены гибкие группы. Так, если родители не успевают забрать ребенка до 19:00, за дополнительные средства они могут оставить его в вечерней группе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими будут семейные детсады в Украине.

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