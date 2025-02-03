Какими будут семейные детсады: МОН озвучило предложения и призывает украинцев к обсуждению

Министерство образования и науки (МОН) разместило к общественному обсуждению проект Положения о мини-садах. Согласно нему в Украине могут работать заведения дошкольного образования семейного типа для посещения не более 5 детей.

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Помещением такого садика может быть дом, квартира не выше второго этажа или другое помещение, которое соответствует нормам. Также в обнародованном документе МОН отмечено, что работать с детьми должен воспитатель с педагогическим образованием.

Для создания мини-сада учредитель должен получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Также он занимается обеспечением материально-технической базой и всем необходимым для проведения обучения и ухода за детьми дошкольного возраста.

В документе указано, что заведение должно быть в непосредственной близости к игровой площадке. Кроме того, для участников образовательного процесса должна быть гарантирована безопасная среда. Именно поэтому важно, чтобы рядом было укрытие.

Семейные сады могут самостоятельно обеспечивать питание для детей или привлекать компании, имеющие право предоставлять такие услуги.

Если в садике работает более трех педагогических работников, то может быть создан педагогический совет.

Финансирование деятельности мини-сада осуществляется за счет средств учредителя и других источников, не запрещенных законодательством.

Украинцы могут внести предложения и замечания в обнародованный проект Положения до 14 февраля 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН планирует ввести проверки для кандидатов на должности работников детских садов. Проверка будет определять "профессиональную компетентность кандидатов и их способности по своим моральным качествам, физическому и психическому состоянию здоровья выполнять профессиональные обязанности".

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