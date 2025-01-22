Будущие работники детсадов в Украине будут проходить проверку: что предполагает проект МОН

В Министерстве образования и науки планируют ввести проверки для кандидатов на должности работников детских садов. Соответствующий проект процедуры образовательное ведомство предложило для общественного обсуждения.

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Как отметили на официальном сайте МОН в среду, 22 января, проект был разработан для того, чтобы подготовить нормативно-правовые акты для реализации Закона Украины "О дошкольном образовании". Планируется, что кандидатов будут проверять руководители детсадов.

Проверка будет определять "профессиональную компетентность кандидатов и их способность по своим моральным качествам, физическому и психическому состоянию здоровья выполнять профессиональные обязанности".

Если кандидат отвечает требованиям и прошел проверку, его будут назначать на должность работника детсада. Если же была обнаружена информация негативного характера о личных, деловых, моральных качествах и опыте кандидата, он имеет право предоставить объяснение и опровержение.

Кроме того, под проверку будут подпадать и те, кто стал победителем конкурса на должность руководителя дошкольного учреждения. Ответственным за этот процесс будет уполномоченное лицо, назначенное учредителем.

В проекте также содержится перечень документов, которые должен подать кандидат:

заявление на принятие в должность;

копии документов, удостоверяющих личность и образование;

копия трудовой книжки и военно-учетного документа (при наличии);

резюме;

полная справка об отсутствии судимости и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, комитет Рады признал работу МОН неудовлетворительной из-за ненадлежащей имплементации Закона "О дошкольном образовании". Он должен был вступить в силу 1 января 2025 года, однако для этого не было принято ни одного нормативно-правового акта.

OBOZ.UA писал, что изменится для детей и воспитателей после вступления в силу Закона Украины "О дошкольном образовании".

Украинские родители и педагоги ранее раскритиковали идею МОН о появлении мобильных детских садов, которая является частью Закона "О дошкольном образовании". В частности, они обратили внимание на проблемы воздушных тревог во время пребывания в таком заведении.

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