В Раде заявили, что МОН провалило имплементацию закона о дошкольном образовании: что не так с реформой, которую критикуют родители и педагоги

Комитет парламента по вопросам образования науки и инноваций признал работу Министерства образования и науки неудовлетворительной из-за ненадлежащей имплементации Закона "О дошкольном образовании", который был принят еще 6 июня 2024 года. Для того, чтобы закон заработал, нужно принять 44 нормативно-правовых акта, большинство из которых должно было разработать образовательное ведомство.

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Однако по состоянию на 15 января не было принято ни одного документа. Об этом сообщил глава комитета Сергей Бабак в Telegram. По его словам, закон должен был вступить в силу еще 1 января 2025 года.

"Прошло 7 месяцев с момента принятия закона. Старый закон перестал работать и уже 15 дней Украина живет по новому. По состоянию на данный момент разработано и утверждено 0 нормативных актов. В то же время начали поступать жалобы от воспитателей, руководителей заведений дошкольного образования и других стейкхолдеров относительно непонимания применения норм закона, потому что соответствующих нормативных актов просто нет или действуют старые, которые уже не соответствуют новому закону", – написал нардеп.

Теперь комитет вынужден давать разъяснения по применению отдельных норм закона, например, относительно рабочего времени и оплате труда.

На заседании Комитета нардепы единогласно приняли решение признать работу МОН неудовлетворительной. Комитет рекомендовал ведомству ускорить подготовку правовых актов и до 20 января направить обновленный план работы.

Почему педагоги и родители критикуют закон

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратилась к Верховной Раде и МОН из-за коллективных жалоб педработников заведений дошкольного образования. Они требуют как можно быстрее разработать подзаконные нормативные акты по зарплате, передает "НУШ".

С 1 января 2025 года было получено более 30 обращений по этому вопросу, многие из них – коллективные, с подписями от 20 человек.

Из-за юридических разногласий между законом и подзаконными актами оплата труда педработников осуществляется только за педагогическую нагрузку. Но продолжительность рабочего времени в неделю на одну тарифную ставку включает в себя не только педагогическую нагрузку, но и методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность.

Для категорий педработников, для которых уменьшена педагогическая нагрузка, это означает уменьшение заработной платы на период, пока не будут разработаны новые нормативные документы об оплате труда.

Так, например, для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя отводится 35 часов в неделю на одну тарифную сетку, а для воспитателя, практического психолога и других педагогов – 30 часов.

Ранее также украинские родители и педагоги раскритиковали идею МОН относительно появления мобильных детских садов, которая является частью Закона "О дошкольном образовании". В частности, они обратили внимание на проблемы воздушных тревог во время пребывания в таком заведении.

Ранее OBOZ.UA писал, что изменится для детей и воспитателей после вступления в силу Закона Украины "О дошкольном образовании".

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