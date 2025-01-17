В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

Украинские родители и педагоги раскритиковали идею Министерства образования и науки о появлении мобильных детских садов. В частности они обратили внимание на проблемы воздушных тревог во время пребывания в таком заведении.

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Сообщение с реакцией появилось в Facebook. Родители сетовали и на условия, в которых будут находиться дети. Кроме того, их смущает и проведение таких занятий, как музыка.

"А что делать во время тревоги? Автобусом заезжать в укрытие? Или наперегонки с шахедами и ракетами?".

"Аниматор получает за час своей работы 2000 гривен, а воспитатель 75 грн. Вот интересно, кто пойдет за 75 грн работать в том автобусе?"

"Интересно посмотреть на занятия по физкультуре или музыки в автобусе".

"А занятие по рисованию будет отлично проводиться в автобусе. И краска, и вода не прольется".

"А в автобусе будет кондиционер? Потому что летом там можно будет свариться, а зимой – замерзнуть. Я уже молчу об туалете".

"А где бомбоубежище для детей?".

"Представьте себе в тех автобусах деток из ООП".

Отреагировал на такое нововведение и бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. Он не поддержал инициативу по созданию мобильных садов.

"Йой… Какая глупость! Других слов, кроме тех, что из обсценной лексики не нахожу. Даже в передвижном цыганском лагере детей в течение дня не держали в замкнутом пространстве какого-нибудь транспортного средства. Вкупе с "мобильными" группами педагогов", – написал экс-чиновник.

В комментариях присоединились к обсуждению и отметили, что такие инициативы не имеют стандартов и требований к образовательному пространству учебного заведения. В то же время проблема заключается и в недостатке воспитателей, которых не хватает в обычных садах.

Несмотря на это, некоторые педагоги поддержали такую идею, ведь это выход для тех местностей, где нет возможности возвести полноценный детсад.

"Мобильные школы (составленные из мобильных блоков) начали появляться в тех общинах, где была уничтожена образовательная инфраструктура. Мобильные сады, в виде передвижных автобусов – это тоже выход, пока не будет возможности построить полноценное здание".

"Идея неплохая. Но приживется ли в нашем обществе?".

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