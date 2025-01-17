В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

Украинские родители и педагоги раскритиковали идею Министерства образования и науки о появлении мобильных детских садов. В частности они обратили внимание на проблемы воздушных тревог во время пребывания в таком заведении.

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Сообщение с реакцией появилось в Facebook. Родители сетовали и на условия, в которых будут находиться дети. Кроме того, их смущает и проведение таких занятий, как музыка.

"А что делать во время тревоги? Автобусом заезжать в укрытие? Или наперегонки с шахедами и ракетами?".

"Аниматор получает за час своей работы 2000 гривен, а воспитатель 75 грн. Вот интересно, кто пойдет за 75 грн работать в том автобусе?"

В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

"Интересно посмотреть на занятия по физкультуре или музыки в автобусе".

"А занятие по рисованию будет отлично проводиться в автобусе. И краска, и вода не прольется".

"А в автобусе будет кондиционер? Потому что летом там можно будет свариться, а зимой – замерзнуть. Я уже молчу об туалете".

"А где бомбоубежище для детей?".

"Представьте себе в тех автобусах деток из ООП".

В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

Отреагировал на такое нововведение и бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. Он не поддержал инициативу по созданию мобильных садов.

"Йой… Какая глупость! Других слов, кроме тех, что из обсценной лексики не нахожу. Даже в передвижном цыганском лагере детей в течение дня не держали в замкнутом пространстве какого-нибудь транспортного средства. Вкупе с "мобильными" группами педагогов", – написал экс-чиновник.

В комментариях присоединились к обсуждению и отметили, что такие инициативы не имеют стандартов и требований к образовательному пространству учебного заведения. В то же время проблема заключается и в недостатке воспитателей, которых не хватает в обычных садах.

В Украине появятся мобильные детсады: почему родители и педагоги раскритиковали идею МОН

Несмотря на это, некоторые педагоги поддержали такую идею, ведь это выход для тех местностей, где нет возможности возвести полноценный детсад.

"Мобильные школы (составленные из мобильных блоков) начали появляться в тех общинах, где была уничтожена образовательная инфраструктура. Мобильные сады, в виде передвижных автобусов – это тоже выход, пока не будет возможности построить полноценное здание".

"Идея неплохая. Но приживется ли в нашем обществе?".

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