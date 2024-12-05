Могут ли родители во время воздушной тревоги забрать ребенка из школы или детского сада

Родители могут самостоятельно решать, где должен находиться ребенок во время воздушной тревоги. Если они хотят лично убрать школьника из укрытия, то учитель не может запретить это сделать.

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Об этом отмечает юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. По его словам, нет нормативно-правового акта, запрещающего забирать ребенка из школы или садика во время тревоги.

В то же время, во многих школах просят давать письменные объяснения, что ответственность за безопасность в этот момент переходит от учителя к родителям.

"Если родители хотят лично забрать своего ребенка из укрытия учебного заведения во время воздушной тревоги – педагогический работник не может запретить им это сделать (ни один нормативно-правовой акт этого не запрещает). Во многих учебных заведениях просят родителей подтвердить свои действия письменным заявлением. Ответственность за безопасность несовершеннолетнего в этот момент переходит от одного человека к другому. Принципиально то, что ребенок не остается без присмотра. взрослых в критических обстоятельствах", – отмечает Бондаренко.

Когда школьник сам уходит из укрытия во время тревоги, он оказывается в ситуации, которая угрожает его безопасности, ведь ученик оказывается без присмотра взрослых. Если с ним что-нибудь произойдет, ответственность за это будет нести учитель, ведь он отпустил ребенка самого.

В таком случае педагога могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей. По словам Бондаренко, логично, что в таких случаях учителя отказываются отпускать школьников по укрытию по заявлению родителей без присмотра взрослых.

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