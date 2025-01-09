В Украине появятся мобильные детсады-автобусы

В Украине планируют ввести мобильные детские сады, которые будут предоставлять образовательные услуги детям в транспортном средстве или специально приспособленном стационарном помещении. Предполагается, что там будет работать мобильная команда педагогов.

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Соответствующий проект Положения о мобильном детском саду разработан Министерством образования и науки (МОН) и обнародован на официальном сайте. Дошкольные учреждения будут создаваться при отсутствии возможности возведения садиков в территориальной доступности.

Главными задачами такого заведения станут удовлетворение прав детей на образование, создание безопасной образовательной среды и налаживание взаимодействия с родителями на принципах педагогики партнерства.

МОН будет рекомендовать размещать мобильные сады близко к детским площадкам или там, где можно обустроить модульную игровую площадку. Однако транспортное средство должно быть припарковано в соответствии с правилами дорожного движения.

Будут работать такие учебные заведения по определенному графику, однако не менее двух раз в неделю в течение двух часов.

Финансирование деятельности мобильного сада будет осуществляться за счет средств учредителей, бюджетных ассигнований, родительских взносов или благотворительной помощи.

Проект Положения вынесен МОН для общественного обсуждения, которое продлится до 22 января 2025 года.

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